Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу своих усов в эфире "Матч ТВ". У наставника спросили, сбреет ли он растительность на лице в том случае, если команда станет победителем на чемпионате Европы 2020 года.

Черчесов отказался сбривать усы в случае победы сборной на Евро-2020

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