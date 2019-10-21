Футбол
Газета.RuЧерчесов отказался сбривать усы в случае победы сборной на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу своих усов в эфире "Матч ТВ". У наставника спросили, сбреет ли он растительность на лице в том случае, если команда станет победителем на чемпионате Европы 2020 года.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:24, Вашингтон
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменится порядок поверки счетчиков — теперь бумажные документы уйдут в прошлое, а юридическое значение будет иметь только запись в специальной электронной базе Росстандарта.
БИЗНЕС Online вчера в 02:08
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Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
Стало известно, что по отношению к ней и Шукшиной применял физическое насилие Борис Вишняков, третий супруг актрисы.
Woman.ru 13:24
Политика
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Меркель
Известия вчера в 13:02
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru 09:40
Армия и оружие
В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным
Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.
Lenta.ru 17:05
Общество
Ягудин рассказал, как Тотьмянина боролась с онкологией
Российский фигурист Алексей Ягудин рассказал, как супруга Татьяна Тотьмянина боролась с онкологией.
Экономика сегодня 04:57
Общество
По данным ВЦИОМ, четверть россиян считает себя «жертвами перестройки»
Четверть россиян считает себя "жертвами перестройки", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 20:26
Политика
Путин сообщил о помощи России Африке в развитии здравоохранения
Российский лидер Владимир Путин в беседе с ТАСС сообщил, что Россия помогает Африке развивать здравоохранение.
RT на русском 18:37
Игры
Опубликовано первое реальное фото Sony PlayStation 5
Первое настоящее фото выходящей в 2020 году игровой консоли Sony PlayStation 5 попало в Интернет.
News.ru вчера в 14:17
Армия и оружие
На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
ВМС США сообщили о планах установить лазерный комплекс на корабле-доке USS Portland (LPD-27) в 2018 году.
РИА Новости 18:36
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru 20:28
Здоровье
Названы часто игнорируемые больными признаки рака полости рта
Доктор Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты В числе причин плохая гигиена полости рта, питание с низким содержанием витаминов, частое потребление мяса и жареной пищи, механические повреждения, гены, вирусные грибковые инфекции, пишет "Медик Форум".
Волгоградская правда 22:00
Политика
Моралес лидирует на выборах президента Боливии
Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре.
ТАСС 20:21
Авто
Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня 03:43
Общество
Елена Малышева назвала три таблетки, необходимые людям старше 50 лет
Вечерний курьер 10:05
Культура
Южноуралец покорил жюри шоу на ТНТ танцем в стиле «кундалини»
Алексей Акулов из Снежинска принял участие в шоу «Танцы» на ТНТ. Южноуралец рассмешил жюри своим танцем, однако прошел кастинг.
Первый областной 08:58
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Экономика
Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи
С 1 ноября Сбербанк запускает новый продукт, который ускорит продажи застройщикам, работающим через счета эскроу.
Ведомости 17:30
Культура
Девушка из Абакана стала участницей шоу «Голос»
25 –летняя модель из Абакана Анастасия Юст прошла слепые прослушивания в Шоу голос на 1 канале.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 00:39
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили 18 октября в 23:56
Футбол
«Милан» упустил победу над «Лечче» в дебютном матче Пиоли
Казалось, гол Кшиштофа Пёнтека на 81-й минуте приносит «Милану» заслуженные три очка, но перед финальным свистком Марко Кальдерони испортил Пиоли победный дебют - 2:2.
Евро-футбол.ру 16:42
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru 08:55
Общество
Астрологи поделились, какая судьба ждёт представителей знаков Зодиака
Гороскоп на неделю 21 - 27 октября 2019 представил Информинг, сообщает РИА VladNews. Овен Овнов на этой неделе ждут важные дела.
Приморье24 10:12
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Шоу-бизнес
На шоу Светланы Лободы Наташа Королева пришла со шрамом
Российская певица Наташа Королева пришла на шоу Светланы Лободы в необычном образе-зомби.
Культуромания 10:55
Происшествия
СК допросил подозреваемых по делу прорыва дамбы под Красноярском
Следователи допросили подозреваемых по делу о смерти людей в результате прорыва дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае.
Мойка78 10:45