Футбол

REGNUMREGNUMЧерчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

Сан-Марино — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
90′+3′
Напомним, матч отбора на Евро-2020 завершился в пользу российской команды со счётом 5:0. В первом тайме встречи в Серравалле с трибун маленького стадиона отчетливо донеслись крики болельщиков, которые попали в телетрансляцию и сразу получили широкий резонанс в соцсетях.
Читать в источнике
Комментировать177
Станислав Черчесов
Эту тему мы не обсуждали, так как думал, что уже ничему удивляться не буду. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском 02:39

Подробнее о событии

Джикия – об оскорблениях Дзюбы: «Это очень обидно и отражается внутри»

Бомбардир.ру01:43

Неприятное в Сан-Марино: Дзюбу посылали на ###, после игры он не пошел к болельщикам

Sports.ruвчера в 18:39

«Кто вы такие». Сборная России обратилась к болельщикам, оскорблявшим Дзюбу

Sportbox.RU00:42

«Кто вы такие». Сборная России обратилась к болельщикам, оскорблявшим Дзюбу

Матч ТВ00:42

«Думал, ничему удивляться не буду, оказалось — есть чему». Реакция на оскорбления Дзюбы

Спорт-Экспресс01:50

Сан-Марино – Россия – 0:5, фанаты оскорбляли Дзюбу

Чемпионат02:20

«Кучка псевдоболельщиков». РФС заступился за Дзюбу: в Сан-Марино его оскорбляли российские фанаты

Sport24.ruвчера в 20:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Общество

Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Lenta.ru вчера в 19:56
Политика

Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий

Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
REGNUM 02:51
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor вчера в 14:03
Экономика

Максим Орешкин назвал прогноз годовой инфляции в России

Министр отметил, что доходы населения оказались на полтриллиона рублей меньше, чем они могли бы быть.
Говорит Москва 03:00
Происшествия

Пострадавшая в ДТП с Косиловым жительница Екатеринбурга вышла из комы

Кроме 19-летней Анастасии, пострадали также двое ее друзей. Очевидцы заподозрили, что в момент аварии Андрей Косилов был пьян.
Эхо Москвы в Челябинске 02:07
Общество

Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти

Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста и политолога Федора Крашенинникова по административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 02:55
Футбол

Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
NewInform вчера в 19:49
Общество

Роструд объяснил правила продления новогодних каникул

В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Lenta.ru 01:45
Происшествия

На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

РИА Новости вчера в 23:08
Общество

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru вчера в 05:56
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru вчера в 12:32
Политика

Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге

Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров.
Интерфакс вчера в 20:15
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия вчера в 12:01
Происшествия

Посадившим в поле A321 пилотам вручат звёзды Героев России в Кремле

Пилоты самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые сумели успешно совершить аварийную посадку в кукурузном поле неподалёку от аэропорта Жуковский, будут награждены звёздами Героев России 21 ноября в Кремле.
RT на русском 02:47
Общество

Forbes перечислил богатейших Instagram-блогеров в РФ

Рейтинг опубликован 20 ноября в журнале Forbes. Подобный список составлен изданием впервые.
REGNUM 02:42
Общество

Минфин Украины планирует завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) может завершиться 2023 году, когда будет завершена текущая кредитная программа.
REGNUM вчера в 21:16
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском вчера в 00:11
Наука

В Эквадоре нашли захоронения детей в «шлемах» из черепов

Археологи нашли на западе Эквадора необычное захоронение двух маленьких детей, сообщается в статье, опубликованной в Latin American Antiquity.
N+1 03:17
Музыка

Ротару вновь начнет выступать в России

Моя Москва.онлайн 18 ноября в 09:03
Экономика

Силуанов заявил об ускорении роста российской экономики до 2,2%

В октябре рост экономики России ускорился до 2,2%, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 03:19
Происшествия

Полиция проводит масштабные обыски в «Водоканале Санкт-Петербурга»

В 7 часов утра сотня сотрудников отдела по экономической безопасности и антикоррупции ГУ МВД провели 40 обысков в квартирах фигурантов.
Вечерний курьер 02:24
Армия и оружие

Источником ракетной атаки на Дамаск оказался Израиль

Lenta.ru вчера в 22:23
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк приносят в больницу дочку

Ходит и разговаривает - Заворотнюк находится не в клинике и не в хосписе, а в реабилитационном центре, где ее приводят в норму, - рассказал друг Петра Чернышева, мужа актрисы.
Комсомольская правда вчера в 16:15
Экономика

Российские инвесторы сократили вложения в недвижимость Европы

Российские инвесторы сократили крупные вложения в европейскую недвижимость по итогам трех кварталов 2019 года.
ТАСС вчера в 07:25
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой

Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой.
ТАСС 03:25
Футбол

Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

РИА Новости 02:35
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020

CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Vprognoze.ru вчера в 15:23
Экономика

Сбербанк объявил о новом партнерстве с American Express

Сбербанк объявил о новом партнерстве с платежной системой American Express. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Lenta.ru 03:13
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

News-24.ru вчера в 03:35
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное