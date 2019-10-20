Футбол
РЕН ТВЧерчесов ответил, готов ли работать со сборной РФ после Евро-2020
Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов заявил журналистам, что намерен остаться на своем посту после чемпионата Европы 2020 года. В июле прошлого года он заключил договор с РФС по системе 2+2.
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Космос
Астронавты Кук и Мейр вернулись на МКС после выхода в открытый космос
РИА Новости 18 октября в 15:17
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском 03:45
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Авто
В интернете обсудили, какой бы могла быть «Волга» ГАЗ-24
Носаков приложил руку и к созданию особой вариации «Волги» ГАЗ-24-14, которой так и не суждено было пойти на конвейер.
SpeedMe 05:39
Армия и оружие
В НАТО создали кризисный штаб по операции Турции в Сирии
В НАТО создан кризисный штаб для оценки операции Турции в Сирии, сообщает газета Welt am Sonntag.
Московский Комсомолец 08:55
Политика
СМИ сообщили о готовности Евросоюза отсрочить Brexit до февраля
Евросоюз готов отсрочить Brexit до февраля 2020 года, сообщает газета Times со ссылкой на дипломатические источники.
РИА Новости 15:03
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями о плацкарте в России
24 часа Йенни Йесканен, журналистка из Финляндии, проехала в плацкартном вагоне российского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Мурманск.
Наша версия вчера в 07:03
Футбол
«Марсель» обыграл «Страсбург» в Лиге 1
В матче 10-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл "Страсбург" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Марселе на стадионе "Велодром".
Чемпионат 16:57
Наука
Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение»
Ученые проанализировали более 12 лет сейсмических и океанографических данных в период с 2006 по 2019 год, они обнаружили более 14 тысяч штормовых землетрясений, порождаемых в водах у берегов США, а также Канады и Мексиканского залива.
Naked Science вчера в 06:15
Футбол
Каррера может возглавить «Дженоа»
Чемпионат 16:30
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
Вести.Ru 11:40
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Lenta.ru вчера в 00:57
Политика
Путин обвинил Запад в запугивании и шантаже африканских стран
Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны прибегают к запугиванию и шантажу правительств африканский стран, чтобы вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях.
РБК 17:42
Шоу-бизнес
Поклонники считают, что Успенская перестаралась в погоне за молодостью
Многие отмечали, что певица, как и Ротару с Пугачевой, знает секрет продления молодости.
RuNews24.ru 11:07
Футбол
Заболотный обратился к болельщикам «Сочи» после матча с «Арсеналом»
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный обратился к болельщикам южан, поблагодарив их за постоянную поддержку.
Матч ТВ 16:58
Футбол
Анюков принёс извинения за своё поведение в матче с «Оренбургом»
RT на русском 08:42
Политика
Судно с американскими катерами для Украины зашло в Черное море
Сухогруз Ocean Freedom под флагом США вошел в Черное море, он везет предназначенные для Украины американские патрульные катера, сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.
Взгляд.ру 07:59
Фигурное катание
Появилось видео исторического проката российской фигуристки
Появилось видео произвольного проката российской фигуристки Анны Щербаковой на первом этапе серии Гран-при Skate America.
Lenta.ru 14:39
Армия и оружие
Глава Пентагона: Выведенные из Сирии войска перебросят в Ирак
Вечерняя Москва 01:58
Авто
НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus
Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура - ООО "Аурус".
Российская газета вчера в 03:17
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Авто
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero покинет Россию
Внедорожник японского автопроизводителя до конца этого года покинет рынок России, сообщили в пресс-службе марки.
РЕН ТВ 17 октября в 07:34
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Космос
Представлен первый в мире скафандр для космических туристов
Представили «обмундирование» космическая компания Virgin Galactic и американский бренд спортивной одежды Under Armour, которые объявили о создании «первого в мире скафандра для космического туризма».
Турпром 18 октября в 05:13
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 18 октября в 07:36
Армия и оружие
Минобороны назвало задачи новой «Военно-строительной компании»
«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — рассказал РБК замминистра обороны Тимур Иванов.
Телеканал 360° 18 октября в 11:25