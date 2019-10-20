Футбол

РЕН ТВРЕН ТВЧерчесов ответил, готов ли работать со сборной РФ после Евро-2020

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов заявил журналистам, что намерен остаться на своем посту после чемпионата Европы 2020 года. В июле прошлого года он заключил договор с РФС по системе 2+2.
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Черчесов не сбреет усы в случае победы на Евро

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«Если ситуация в молодежке повторится, то назовем фамилии игроков — и их в главной команде не будет». Черчесов дал интервью Черданцеву

Матч ТВ16:14

Черчесов рассказал, сбреет ли он усы в случае победы на Евро-2020

Чемпионат14:58

Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020

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Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020: «На ЧМ-2022 без усов нельзя»

Sport24.ru16:18

Черчесов рассказал, почему не сбреет усы после чемпионата Европы

Sportbox.RU14:41

Черчесов заявил, что готов продолжить работу со сборной России после Евро-2020

RT на русском16:59
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