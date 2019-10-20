Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов заявил журналистам, что намерен остаться на своем посту после чемпионата Европы 2020 года. В июле прошлого года он заключил договор с РФС по системе 2+2.

Черчесов ответил, готов ли работать со сборной РФ после Евро-2020

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