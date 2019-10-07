Футбол
Ruposters.ruЧерчесов ответил, какой тренер нужен «Спартаку»
Вскоре стало известно, что генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн рассматривает кандидатуру итальянца Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
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Общество
Самые высокие зарплаты в России оказались в сфере строительства
Больше всего в России получают сотрудники сферы строительства – 50,4 тысячи рублей в месяц.
VSE42.RU вчера в 23:14
Армия и оружие
Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии
Президент США Дональд Трамп, комментируя в понедельник ситуацию в Сирии, заявил, что Соединенным Штатам пора "выйти из этих бесконечных войн" и вернуть американских военных домой.
ТАСС 07:52
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Происшествия
Автобус загорелся в тоннеле на севере Москвы
На севере Москвы в Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся автобус, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:47
Экономика
В России установили квоты на прием мигрантов на работу
Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.
Известия 05:37
Политика
Марина Ковтун поздравила Путина совместными фото
Бывший губернатор Мурманской области оригинальным способом поздравила президента России Владимира Путина с днём рождения.
Северпост 08:18
Футбол
Давиташвили и Соболев вошли в символическую сборную 12-го тура РПЛ
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала символическую сборную 12-го тура по версии OptaSports.
Реальное время 06:50
Кино
«Джокер» возглавил российский прокат в выходные
Мойка78 вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Борисова обозвала Волочкову из-за скандала с Бочкаревой
В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ телеведущая Дана Борисова крайне резко высказалась и о балерине Анастасии Волочковой, и об актрисе актрисе Наталье Бокаревой, которая ранее была задержана в центре столицы предположительно с запрещенными веществами.
Рамблер 04:06
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Происшествия
В министерствах Ставрополья прошли обыски
Обыски помогли получить данные о возможной причастности к совершенным преступлениям ряда должностных лиц министерств края и преступлениях депутата Думы края Алексея Назаренко.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 08:35
Происшествия
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Российская газета 05:59
Шоу-бизнес
Комиссаров: у Бузовой есть три качества звезды
Подмосковье Сегодня 00:42
Футбол
Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»
Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
Спорт-Экспресс 00:32
Авто
Названы самые популярные автомобили россиян старше 55 лет
Новые автомобили вчера в 23:38
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Происшествия
Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса
Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.
ТАСС 08:27
Общество
Названы способы снизить давление без лекарств
Вечерняя Москва 05 октября в 00:40
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru вчера в 14:00
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Происшествия
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском 08:09
Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.
Ведомости 07:37
Культура
Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила артистка Римма Зюбина.
Москва 24 вчера в 11:27
Политика
Украинцы устроили под посольством России спектакль ко дню рождения Путина
Сегодня, 7 октября, под зданием посольства России в Киеве "патріоти" устроили импровизацию суда.
Rusvesna.su 06:47
Авто
АвтоВАЗ отзывает почти 4 тысячи автомобилей Lada Granta
Представители ПАО «АВТОВАЗ» готовят отзыв 3 994 моделей Lada Granta, проданных с августа 2019 года для диагностики работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя.
32CARS.ru 07:43
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07