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Ruposters.ruЧерчесов ответил, какой тренер нужен «Спартаку»
Вскоре стало известно, что генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн рассматривает кандидатуру итальянца Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
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Экс-игрок «Спартака» поделился мнением о назначении нового главного тренера «красно-белых»
Комсомольская правда10:23
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