Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие защитника Марио Фернандеса и полузащитника Дмитрия Баринова на утренней тренировке.

Черчесов ответил на вопрос о состоянии здоровья Фернандеса и Баринова

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