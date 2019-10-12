Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемЧерчесов ответил на вопрос о состоянии здоровья Фернандеса и Баринова

Кипр — Россия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие защитника Марио Фернандеса и полузащитника Дмитрия Баринова на утренней тренировке.
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Кипр — сложный, а мы (возможно) без Фернандеса и Баринова. Но за сборную все равно спокойно

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Черчесов ответил на вопрос о состоянии здоровья Фернандеса и Баринова

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Сборная России провела тренировку перед матчем с Кипром без Фернандеса и Баринова

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