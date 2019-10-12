Футбол
Спорт день за днемЧерчесов ответил на вопрос о состоянии здоровья Фернандеса и Баринова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие защитника Марио Фернандеса и полузащитника Дмитрия Баринова на утренней тренировке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 12:46, Вашингтон
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Армия и оружие
Стало известно о судьбе захваченных Турцией боевиков в Сирии
Представитель МИД Турции Хами Аксой рассказал о судьбе захваченных в Сирии боевиков ИГ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Нацбатальон «Азов» начал зачистку Золотого от сторонников ЛНР
Боевики радикального формирования «Азов» (запрещено в России) начали зачистку населённого пункта Золотое от сторонников ЛНР, заявил изданию «Новороссия» офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Спорт
Гимнастка Чусовитина в восьмой раз выступит на Олимпийских играх
Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике 44-летняя Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, примет участие в Олимпиаде 2020 года в Токио.
Технологии
«Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата
В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке
Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Технологии
Американский беспилотник сдуло ветром
Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) XQ-58A Valkyrie во время испытательного полета получил серьезные повреждения.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится с мужем
В СМИ сегодня появилась информация, что прославившаяся после ряда телешоу Диана Шурыгина разводится с супругом Андреем Шляниным.
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Армия и оружие
Страны ЛАГ рассмотрят меры против Турции из-за операции в Сирии
Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) договорились рассмотреть меры политического и экономического характера против Турции в связи операцией турецких вооруженных сил на севере Сирии.
Политика
РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Игры
Sony официально анонсировала PlayStation 5
Портал WIRED в эксклюзивном материале сообщил отличные новости: PlayStation 5 наконец-то анонсирована официально.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Здоровье
Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре
Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
Наука
Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Авто
Эксперты установили реальный срок службы зимней резины
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
Политика
Глава МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии»
Британский министр подчеркнул, что североатлантический альянс должен адаптироваться с точки зрения своей обороноспособности к российской "агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства".
Футбол
Наставник сборной Кипра высказался о команде России
Наставник сборной Кипра Ран Бен Шимон рассказал о своих мыслях перед предстоящем матчем отборочного цикла чемпионата Европы - 2020 против России, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Николай Басков заработал на свадьбе Дарьи Клюкиной 3 миллиона рублей
На свадьбе молодоженов был и Дима Билан, который рассказал, что публика была очень довольна ведущим.
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.