Футбол
Спорт-ЭкспрессЧерчесов ответил на вопрос о совмещении
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Футбол
Сарри вернулся к работе с «Ювентусом» после выздоровления от пневмонии
Как сообщает Tuttosport, менеджер туринского «Ювентуса» Маурисио Сарри прошел курс лечения от пневмонии.
LiveSport.ru 10:19
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета вчера в 16:10
Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Культура
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Политика
Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов
Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные своих сотрудников и членов их семей.
Дождь 10:39
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Политика
Путин поздравил Хаджимбу с переизбранием на пост президента Абхазии
Россия продолжит поддержку Абхазии в обеспечении национальной безопасности, отмечается в телеграмме Путина.
Известия 09:53
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Политика
В Петербурге допустили отмену итогов муниципальных выборов в 4 районах
«Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно, и муниципальных образований в целом», — сообщили в избиркоме Петербурга.
РБК 08:46
Политика
Медведев рассказал о положении России в G8
Россию «в полном объеме» никогда не пускали в G8, заявил 10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Словении Марьяном Шарецем.
REGNUM 08:50
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.
Коммерсантъ 07:38
Здоровье
Проект о запрете продажи алкоголя до 21 года одобрили ведомства
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что законопроект Минздрава о запрете продавать алкоголь молодым людям до 21 года согласован большинством федеральных ведомств.
RT на русском 10:47
Транспорт
В Дептрансе рассказали об изменениях в сфере транспорта
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Москвы Максим Ликсутов на заседании президиума правительства столицы рассказал об итогах работы транспортного комплекса города Москвы в первом полугодии 2019 года.
Москва 24 09:04
Гаджеты
Особенности Google Pixel 4 раскрыли из-за утечки рекламного видео
Недавно в Сеть попало рекламное видео, раскрывающее особенности смартфонов Pixel 4 от Google.
Актуальные Новости 02:35
Шоу-бизнес
Собчак с сыном поздравили Виторгана с днем рождения
Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.
Вечерняя Москва 03:26
Политика
Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ.
URA.Ru 06:32
Футбол
«Спартак» примет участие в международном турнире в США
Газета.Ru 10:51
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Кино
Участников фестиваля Arctic open научат снимать танец
Участников III Международного кинофестиваля Arctic open научат снимать танец и движение в кино.
ТАСС 10:24
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Футбол
Футболистка сборной США обвинила Роналду в том, что он деньгами замял дело об изнасиловании
Sport24.ru 09:52
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 10:49
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17