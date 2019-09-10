Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЧерчесов ответил на вопрос о совмещении

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
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Черчесов: совмещение постов? Не поднимайте этот вопрос

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Дюков высказался против совмещения работы тренера в сборной и клубе

РИА Новости04:36

Черчесов ответил на вопрос о совмещении

Спорт-Экспресс06:39

Черчесов: «Оставьте этот вопрос про совмещение постов и больше не поднимайте»

Sport24.ru07:34

Черчесов ответил на вопрос о совмещении должностей в клубе и сборной России

Матч ТВ07:29

Черчесов о совмещении: «Оставьте этот вопрос. Вообще его не поднимайте»

Sports.ru07:37

Александр Дюков – о переходе Черчесова на клубную работу: Я противник этой идеи

Советский спорт05:13
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Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика

Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

В пояснительной записке к законопроекту депутаты Партии реформ указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 05:55
Политика

Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля

RT на русском 05:32
Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Финансы

Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

BFM.ru 03:30
Политика

Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему гостайн на встрече

Глава МИД РФ отметил, что президент США Дональд Трамп не выдавал ему государственных тайн на встрече в 2017 году.
ФАН 07:18
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика

Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Экономика

«Капиталъ» уходит из розницы

Как стало известно "Ъ", в понедельник "Альфа-Капитал" заключил сделку о покупке УК "Капиталъ Управление активами" и трех интервальных паевых инвестиционных фондов с суммарными активами около 3 млрд руб. Продавцом выступил "ИФД-Капиталъ".
Коммерсантъ вчера в 18:30
Общество

Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип

Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Здоровье

В России подорожали жизненно необходимые лекарства

Розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства выросли на 3,8% с начала 2019 года.
Газета.Ru 04:33
Политика

Медведев прокомментировал положение России в G8

25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Футбол

Гендиректор «Зенита» вошёл в исполком ассоциации европейских клубов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был избран в новый состав исполкома ассоциации европейских футбольных клубов (ECA).
Чемпионат 07:42
Общество

Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети

Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

США допускают введение санкций против «Роснефти»

В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
РИА Новости 05:59
Происшествия

Гендиректор «Дождя» рассказала о допросе в СК

Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева заявила, что ее допрос в Следственном комитете касался финансирования канала и освещения несогласованных акций протеста в Москве 27 июля.
РИА Новости 06:53
Происшествия

В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал

РИА Новости 01:55
Происшествия

В Петербурге мать кремировала сына, а он вернулся домой живым

Мужчина ушел из дома, чтобы подумать о смысле жизни. В воскресенье, 8 сентября, ушедший в иной мир петербуржец вернулся домой живым.
Piter.tv 03:12
Политика

Путин помиловал десятерых выданных Украине заключенных

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что десять человек были помилованы президентом России Владимиром Путиным, а крымско-татарский активист Эдем Бекиров и 24 задержанных в Керченском проливе украинских моряка освобождены под ее личное обязательство.
Lenta.ru 03:14
Общество

Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку

РИА Новости 05:02
Происшествия

В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери

Разыскиваемую по подозрению в убийстве 10-летней девочки мать нашли мертвой: тело 38-летней женщины обнаружили в лесополосе близ города Абдулино.
Российская газета 06:34
Кино

Хабенский сказал, показателем чего может быть попкорн в кинотеатрах

Актер Константин Хабенский заявил, что если зритель в кинотеатре забывает о попкорне и напитках, то это – показатель хорошего фильма.
Взгляд.ру 06:55
Политика

Верховная рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Наука

Оркестр сыграл законченную ИИ симфонию

Густав Малер умер весной 1911 года, так и не успев дописать свою десятую симфонию, которую начал летом 1910.
Naked Science вчера в 08:58
Экономика

Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Хоккей

Фетисов рассказал, почему российские хоккеисты уезжают за океан

Депутат Государственной Думы седьмого созыва Вячеслав Фетисов объяснил причину массового отъезда российских хоккеистов за океан.
Газета.Ru 07:45
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