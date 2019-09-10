Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.

Черчесов ответил на вопрос о совмещении

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