Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с Кипром ответил на вопрос об уровне футбола в России.

Черчесов ответил на вопрос об уровне российского футбола

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