Футбол
Sport24.ruЧерчесов ответил на вопрос об уровне российского футбола
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с Кипром ответил на вопрос об уровне футбола в России.
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Политика
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Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
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В Японии около более 9 млн человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна «Хагибис», сообщает NHK.
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Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
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Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
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Lenta.ru 08:09
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Нева Спорт вчера в 01:16
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Актриса сериала «Великолепный век» выйдет замуж
Личная жизнь актрисы всегда скрывалась от прессы, но накануне Озге дала понять, что возможно, скоро выйдет замуж.
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По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Lenta.ru 07:08
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Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
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Происшествия
Как Усэйн Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона
Легендарный спринтер Усэйн Болт стал участником массовой драки возле элитного ночного клуба в Лондоне, где он развлекался на вечеринке звезд самого популярного британского телевизионного шоу на данный момент - Love Island (аналог российского "Дом-2").
Газета.Ru 07:29
Космос
NASA прервало трансляцию из-за сообщения о смерти Леонова
ТК Звезда вчера в 09:51
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Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Известия 04:44
Политика
Украина готовится к обмену трех групп людей с Россией
Подготовку ко второму обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией находится в решающей стадии, заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 07:14
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Вечерняя Москва вчера в 06:08
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В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
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Политика
МИД Латвии назвал неприемлемым празднование освобождения Риги в Москве
Латвия считает неприемлемым праздничный салют 13 октября в Москве в честь 75-летней годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, заявили в МИД страны.
RT на русском вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк поздравили ее с годовщиной венчания
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Прибывшие на место сотрудники скорой помощи сделали школьнику укол, после которого мальчик перестал подавать признаки жизни.
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Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
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Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29