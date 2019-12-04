Футбол
Аргументы и ФактыЧерчесов озвучил даты контрольных матчей сборной РФ перед Евро-2020
С кем именно сыграют российские футболисты перед Евро-2020, тренер не уточнил. Ранее сообщалось, что сборная РФ проведет контрольные матчи с командами Молдавии и Польши. Напомним, в групповом этапе Евро-2020 российская команда встртится со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.
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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
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В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
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Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
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В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
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Вооруженные люди, предположительно сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), в Киеве проводят обыски в здании, где располагается офис главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также офисы других оппозиционных депутатов.
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Автор закона об иностранных агентах, по некоторым данным, владелец миллиардного состояния в кипрских офшорах
Автор закона об иностранных агентах, глава думского Комитета по информационной политике Леонид Левин, по некоторым данным, владелец миллиардного состояния в кипрских офшорах, - утверждает автор расследования в издании Инсайдер Сергей Ежов.
Общество
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Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
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В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
Политика
Вучич пригласил Путина вновь посетить Сербию
Политика
В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Шоу-бизнес
Лолита и Ольга Бузова пришли на премию «Золотой хит» в голых нарядах
Певице очень хотелось продемонстрировать сброс веса на 10 килограммов, и если у Бузовой с фигурой и кожей все в порядке, то просвечивающее стареющее тело Лолиты, кроме отвращения, вряд ли может вызвать какие-то чувства.
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Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рахима Чахкиева
Сразу после победы над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в ходе боксерского поединка чемпион ММА призвал любого бросать ему вызов, что Чахкиев и сделал.
Космос
На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров
Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
Число пострадавших в пожаре в одесском колледже превысило 20 человек
Количество пострадавших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в среду увеличилось до 21 человека, они находятся в больницах.
Общество
Активисту Гальперину попросили изменить условный срок на реальный
Активисту Глебу Гальперину могут изменить условный срок за "призывы к экстремизму" на реальный.
Политика
ФБР назвало российские приложения угрозой безопасности
В письме помощника директора управления ФБР по делам Конгресса Джилла Тайсона лидеру сенатского меньшинства Чарльзу Шумеру отмечается, что приложения представляют потенциальную угрозу из-за того, что они собирают данные пользователей.
Общество
Найденный в Японии «урановый стержень» оказался школьным макетом
19 ноября цилиндр с надписью на японском языке "урановый топливный стержень" был обнаружен прохожим на морском берегу небольшого курортного острова Мияко, который входит в самую южную японскую префектуру Окинава.
Шоу-бизнес
Певцов объяснился за образ Сталина
Актер Дмитрий Певцов объяснил, почему раскритиковал журналиста Владимира Познера за оправдание гомосексуальности в образе председателя совета министров СССР Иосифа Сталина.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
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Происшествия
Генпрокуратура: Возбуждено дело о мошенничестве в отношении работников мэрии Саратова
«Результаты расследования дела и возмещения причиненного преступлением ущерба находятся на контроле прокуратуры области», - сообщается на сайте Генпрокуратуры.