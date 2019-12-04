Футбол

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЧерчесов озвучил даты контрольных матчей сборной РФ перед Евро-2020

С кем именно сыграют российские футболисты перед Евро-2020, тренер не уточнил. Ранее сообщалось, что сборная РФ проведет контрольные матчи с командами Молдавии и Польши. Напомним, в групповом этапе Евро-2020 российская команда встртится со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:06, Ашберн
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