Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал игроков, которые выйдут на поле стадиона «Лужники», где сыграют с командой Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.

Черчесов озвучил стартовый состав сборной России на матч с Шотландией

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