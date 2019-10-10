Футбол

Экономика сегодняЭкономика сегодняЧерчесов озвучил стартовый состав сборной России на матч с Шотландией

Россия — Шотландия
4 – 0
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шэнкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрейзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
80′
Каллум Макгрегор
Крэйг Макгилливрэй
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал игроков, которые выйдут на поле стадиона «Лужники», где сыграют с командой Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.
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