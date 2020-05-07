Коронавирус

Sport.ruSport.ruЧерчесов поддержал Федуна, который заболел коронавирусом

Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов поддержал владельца "Спартака" Леонида Федуна. Сегодня, 7 мая, стало известно, что Леонида Федуна госпитализировали с коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать
Станислав Черчесов
Я уже списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки, пожелал скорейшего выздоровления. В этот период никто не застрахован от воздействия коронавируса независимо от социального статуса и положения. Поэтому абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее вылечиться, встать на ноги.
— Станислав Черчесов, футболистSport.ru 10:31

Подробнее о событии

Черчесов – о Федуне: «Никто не застрахован от коронавируса независимо от социального статуса и положения»

Бомбардир.ру14:39

«Никто не застрахован, пожелал Леониду Арнольдовичу выздоровления». Черчесов — о коронавирусе у Федуна

Спорт-Экспресс10:57

Черчесов поддержал Федуна, который заболел коронавирусом

Sport.ru11:40

Черчесов высказал слова поддержки заболевшему коронавирусом Федуну

RT на русском11:35

Черчесов пожелал Федуну скорейшего выздоровления

Газета.Ru11:27

Станислав Черчесов: Никто не застрахован от коронавируса, независимо от социального статуса

Советский спорт11:08

Черчесов — о заразившемся коронавирусом Федуне: «Никто от этого не застрахован, независимо от статуса и положения»

Sport24.ru14:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 15:07, Ашберн
Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Газета.Ru вчера в 23:33
255
Общество

Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 05:24
2,5K
Общество

Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо»

Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
Cottage.ru 13:17
31
Общество

Собянин: С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия

Сергей Собянин с 12 мая разрешил возобновить работу всем строительным и промышленным предприятиям Москвы.
Комсомольская правда 14:10
1
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
1,1K
Происшествия

На волейболиста Спиридонова напали в Москве

Газета.Ru 09:28
9
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
3,2K
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru 14:38
Политика

Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
543
Политика

Мишустин провел совещание по мерам поддержки экономики

Меры, которые обсуждались на совещании, призваны восстановить нормальный ритм работы экономики после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, говорится в сообщении.
Известия 13:20
7
Здоровье

Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости 07:29
428
Фигурное катание

Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 14:05
8
Хоккей

КХЛ решила не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина

На официальном сайте лиги сказано, что анализ текущей ситуации показал отсутствие справедливых критериев, позволяющих определить победителя досрочно.
Говорит Москва 03:54
4
Политика

Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время.
РБК 14:51
30
Общество

Эксперты оценили вероятность заражения коронавирусом при купании

Эксперты оценили вероятность заражения коронавирусной инфекцией при купании в море или бассейне.
Актуальные Новости 12:32
3
Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 05 мая в 12:27
297
Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
15
Шоу-бизнес

У Марии Иваковой выявили коронавирус

РЕН ТВ 13:12
1
Футбол

Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака»

«Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».
ProstoProSport 14:25
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
385
Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
161
Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv вчера в 04:33
5
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,5K
Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
1,9K
Общество

В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 51 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 14:47
413
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
2,4K
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей

Королева Елизавета запретила пока Кейт заводить еще одного ребенка, потому что из-за этого она не сможет активно участвовать в светской жизни.
RuNews24.ru 09:36
14
Здоровье

Рада приняла на внеочередном заседании закон об обязательном тестировании на СOVID-19

Депутаты Верховной Рады поддержали закон об обязательном тестировании на коронавирус всех, у кого есть признаки СOVID-19.
Украина.ру 09:19
1
Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
297
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули

Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
4,7K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
В НовостяхВ поиске Яндекса
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное