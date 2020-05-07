Коронавирус
Sport.ruЧерчесов поддержал Федуна, который заболел коронавирусом
Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов поддержал владельца "Спартака" Леонида Федуна. Сегодня, 7 мая, стало известно, что Леонида Федуна госпитализировали с коронавирусом.
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Я уже списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки, пожелал скорейшего выздоровления. В этот период никто не застрахован от воздействия коронавируса независимо от социального статуса и положения. Поэтому абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее вылечиться, встать на ноги.
— Станислав Черчесов, футболистSport.ru 10:31
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