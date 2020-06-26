Общество
Невские НовостиЧерчесов поддержал поправки в Конституцию РФ
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в телевизионном ролике на федеральном канале поддержал поправки в Конституцию РФ. По его мнению, благодаря поправкам в стране будут строить больше детских площадок.
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Поправка станет гарантией того, что в стране будут строить больше детских площадок, продолжат прививать детям любовь к физическому труду, открывать новые секции.
— Станислав Черчесов, футболистProstoProSport вчера в 23:44
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Важно заниматься развитием детских талантов: Станислав Черчесов призвал голосовать за поправки в Конституцию
Петербургский дневниквчера в 23:34
«В стране будут строить больше детских площадок». Черчесов призвал проголосовать за поправки в конституцию
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Наставник сборной России Черчесов призвал проголосовать за поправки в Конституцию страны
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Газета.Ru вчера в 12:11