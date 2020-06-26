Общество

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в телевизионном ролике на федеральном канале поддержал поправки в Конституцию РФ. По его мнению, благодаря поправкам в стране будут строить больше детских площадок.
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Станислав Черчесов
Поправка станет гарантией того, что в стране будут строить больше детских площадок, продолжат прививать детям любовь к физическому труду, открывать новые секции.
— Станислав Черчесов, футболистProstoProSport вчера в 23:44

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