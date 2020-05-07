Коронавирус
ProstoProSportЧерчесов поддержал заразившегося коронавирусом Федуна
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как отреагировал на новость о госпитализации Леонида Федуна. Черчесов быстро успел списаться с владельцем «Спартака», поддержал его и пожелал здоровья.
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Я уже списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки, пожелал скорейшего выздоровления. В этот период никто не застрахован от воздействия коронавируса независимо от социального статуса и положения. Поэтому абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее вылечиться, встать на ноги.
— Станислав Черчесов, футболистSport.ru 10:31
с чего всё началось
МОСКВА, 7 мая. / Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поддержал владельца "Спартака" Леонида Федуна, который был госпитализирован с коронавирусом.ТАСС Спорт11:27
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