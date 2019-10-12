Футбол
ЧемпионатЧерчесов поделился мнением об уровне российского футбола
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об уровне отечественного футбола.
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Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Политика
В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни
Возможность возвращения в России смертной казни в Кремле не обсуждается.
ТАСС 08:01
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Политика
Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать Владимира Зеленского
Красная весна вчера в 06:54
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета 09:06
Армия и оружие
Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам»
Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.
Политическая Экспертиза вчера в 07:39
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Финансы
Кто устроил «черный вторник» в России
11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Газета.Ru вчера в 01:35
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке
Газета.Ru 08:42
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Политика
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
RT на русском 07:58
Шоу-бизнес
Олег Майами извинился перед Максимом Фадеевым за оскорбление
Певец Олег Майами принес официальные извинения своему бывшему продюсеру — Максиму Фадееву.
Super.ru 04:01
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
RT на русском 05:13
Здоровье
Минздрав провел проверку в онкоцентре имени Блохина
Специалисты Министерства здравоохранения России обнаружили ряд нарушений в работе онкологического центра имени Блохина по итогам проведенной проверки.
Новые Ведомости 10 октября в 06:51
Общество
Чиновника оштрафовали за использование костюма с рунами
Начальник управления культуры и молодежной политики города Ливны Сергей Клушин вел детский праздник «Коляда» в славянском костюме, украшенном древними рунами.
Дилетант 07:59
Музыка
Группа «Кино» даст новые концерты спустя 30 лет
Группа «Кино» проведет новые концерты в 2020 году, они состоятся в Санкт-Петербурге и Москве, соответствующий анонс появился на YouTube.
Sibnet Новости 06:13
Футбол
Ларссон признался, что привыкает к новой позиции в «Спартаке»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал об адаптации в московской команде, сообщает fotbollskanalen.se.
Спорт-Экспресс 09:20
Футбол
Матиас Норманн рассказал, что думает о Карпине
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн отметил важность главного тренера команды Валерия Карпина.
Спорт-Экспресс 07:35
Происшествия
Отец предполагаемого убийцы из Саратова открестился от сына
Отец предполагаемого убийцы девятилетней школьницы из Саратова Михаила Туватина более не желает знать своего сына.
Русская Планета 07:56
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия
Суд арестовал имущество на ₽400 млн по делу о хищениях у «Роскосмоса»
Суд арестовал имущество на сумму около 400 млн руб. у обвиняемых по делу о хищениях у «Роскосмоса».
РБК 08:22
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена из-за тайфуна
Квалификация этапа Гран-при Формулы-1 в Японии перенесена с субботы на воскресенье, 13 октября.
Нева Спорт вчера в 01:16
Происшествия
Избивавшего заключенного начальника колонии уволят
Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного.
Lenta.ru 08:01
Политика
Глава МИД Украины заявил о напряженности в отношениях с ФРГ и Францией
По его данным, президент Соединенных Штатов оказывал давление на украинского лидера во время июльского телефонного разговора, Трамп якобы требовал расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантера.
Известия 09:35
Киберспорт
Программист смог запустить меню бета-версии Warcraft III Reforged
Программист и датамайнер Мартин Бенджаминс смог запустить меню бета-версии Warcraft III Reforged.
CyberSport.ru 08:11
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Происшествия
Как Усэйн Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона
Легендарный спринтер Усэйн Болт стал участником массовой драки возле элитного ночного клуба в Лондоне, где он развлекался на вечеринке звезд самого популярного британского телевизионного шоу на данный момент - Love Island (аналог российского "Дом-2").
Газета.Ru 07:29
Хоккей
Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.
RT на русском 01:50