Футбол
RT на русскомЧерчесов поделился ожиданиями от жеребьёвки Евро-2020
На групповом этапе чемпионата Европы — 2020 сборная России точно встретится с командами Бельгии и Дании. Дополнят квартет футболисты из Уэльса или Финляндии. Жеребьёвка Евро-2020 состоится 30 ноября.
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