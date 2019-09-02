Футбол
Вести.RuЧерчесов помирил Джикию и Оздоева
Перед началом тренировки футболисты поздравили с днем рождения главного тренера Станислава Черчесова и подарили Станиславу Саламовичу футболку с номером 56. Затем именинник подозвал к себе защитника "Спартака" Георгия Джикию и полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева.
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На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
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Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
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Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
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Пожар, произошедший в четырёхэтажном жилом доме в Сочи, полностью ликвидирован.
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