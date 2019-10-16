Футбол
Lenta.ruЧерчесов поправил заговорившего об игроках-миллионерах Соловьева
Черчесов поправил телеведущего, отметив, что в сборной играют «нормальные ребята, которые любят свою страну», а вопрос заработка уходит на второй план. Соловьев согласился с мнением наставника национальной команды, добавив, что игроки могут получать сколько угодно, лишь бы продолжали биться на поле.
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Станислав Черчесов: «Ко всем игрокам относимся одинаково. Готов — вперед»
Спорт-Экспрессвчера в 18:14
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 03:38, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет
Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
РБК вчера в 11:16
Политика
Сербская часть «Турецкого потока» будет завершена к концу года
Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
ТАСС 14 октября в 05:27
Происшествия
Главу Новочеркасска задержали за взятку в 2,6 миллиона рублей
Российская газета 01:28
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Происшествия
Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой
Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евро вслед за подешевевшей нефтью
Доллар США и евро слегка подрастают на Московской бирже в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за развернувшейся вниз нефтью.
Интерфакс 14 октября в 03:26
Политика
Росгвардию проверят на полиграфе
Устанавливается обязанность военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии проходить проверку с использованием детектора лжи, а также представлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии.
REGNUM 03:26
Космос
Нобелевский лауреат исключил межпланетное переселение с Земли
Все потому, что пригодные для жизни миры находятся очень далеко. И межпланетное переселение отменяется.
Кубань 24 12 октября в 17:24
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru вчера в 02:09
Авто
Mazda частично показала интерьер первого электрокара
Журнал Авто.ру вчера в 08:16
Происшествия
Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой
За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
В городе R вчера в 06:08
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru вчера в 11:59
Политика
МИД Украины выдумал объяснение встречи Эрдогана с Поклонской
МИД Украины выдумал объяснение встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российскими депутатами Госдумы из Крыма Русланом Бальбеком и Натальей Поклонской.
Народные новости 00:17
Происшествия
Под Челябинском в ДТП погиб владелец крупного кондитерского холдинга
Владелец кондитерской фабрики «Руслада» Алишах Сулейманов погиб в ДТП на трассе в Челябинской области.
РБК 03:22
Общество
Медик назвал ощущение «кома в горле» признаком смертельной болезни
Ощущение «кома в горле» после еды может быть предвестником злокачественной опухоли пищевода.
News.ru вчера в 22:36
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.
RT на русском вчера в 21:59
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Армия и оружие
Bloomberg назвал Путина хозяином Ближнего Востока
Турция непреднамеренно подарила президенту России Владимиру Путину стратегическую победу на Ближнем Востоке, сделав его хозяином региона, пишет деловое агентство Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 02:56
Общество
В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал
Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
РБК вчера в 08:03
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
РБК: следствие связало дело бывшего полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»
Осужденный на 13 лет колонии строгого режима бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко может быть причастен к выводу из России не менее $250 млн по молдавской схеме «молдавский ландромат», сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:59
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Космос
SpaceX собирается разместить на орбите 30 тысяч спутников
Американская компания SpaceX намерена разместить на орбите Земли дополнительно 30 тысяч спутников в рамках проекта Starlink.
РЕН ТВ вчера в 16:32
Армия и оружие
В Китае провели первое испытание атомной бомбы
16 октября 1964 года Китай провел первое испытание ядерного оружия.
7 новостей 02:09
Политика
В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа
В ходе дебатов лидеры предвыборной гонки среди демократов в США единодушно выступили за импичмент президенту США Дональду Трампу.
Известия вчера в 21:40