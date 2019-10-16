Футбол

Lenta.ruLenta.ruЧерчесов поправил заговорившего об игроках-миллионерах Соловьева

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Черчесов поправил телеведущего, отметив, что в сборной играют «нормальные ребята, которые любят свою страну», а вопрос заработка уходит на второй план. Соловьев согласился с мнением наставника национальной команды, добавив, что игроки могут получать сколько угодно, лишь бы продолжали биться на поле.
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Черчесов поправил заговорившего об игроках-миллионерах Соловьева

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