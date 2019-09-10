Футбол

Газета.RuГазета.RuЧерчесов пояснил жесткий отбор в состав сборной

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пояснил жесткий отбор в состав национальный команды и высказался насчет вернувшихся в строй игроков. Об этом специалист заявил в эфире телеканала "Россия 24".
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