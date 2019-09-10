Футбол

Газета.RuГазета.RuЧерчесов пояснил жесткий отбор в состав сборной

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пояснил жесткий отбор в состав национальный команды и высказался насчет вернувшихся в строй игроков. Об этом специалист заявил в эфире телеканала "Россия 24".
Читать в источнике
Комментировать
Станислав Черчесов
Нам надо наверстать упущенные очки, а не думать о том, кто выйдет, а кто нет. Надо заслужить даже секунду игры в сборной. Может быть, это жёстко, но у нас так.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском 07:40

Подробнее о событии

Черчесов: надо заслужить даже секунду игры в сборной России

Чемпионат07:02

Станислав Черчесов: «В сборной нужно заслужить сыграть даже секунду»

Sports.ru07:42

Черчесов пояснил жесткий отбор в состав сборной

Газета.Ru07:18

Черчесов: надо заслужить даже секунду игры в сборной России

RT на русском07:40

Черчесов: надо заслужить даже секунду игры в сборной

REGNUM08:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Финансы

Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика

Медведев прокомментировал положение России в G8

25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Наука

Найдена новая особенность для усвоения витамина Е

Goroday.ru вчера в 17:46
Армия и оружие

Стали известны подробности гибели украинского спецназовца при похищении Цемаха из ДНР

Гержан рассказал украинским журналистам, как была организована спецоперация по захвату Владимира Цемаха, которого на Украине, напомним, обвиняли в «создании террористической группы или террористической организации».
Rusvesna.su 09:20
Общество

Путин поручил расширить раскопки в Кремле

Интерфакс 08:53
Происшествия

Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов

RT на русском 07:53
Игры

Фанат подсчитал, что мир Cyberpunk 2077 в полтора раза больше, чем в GTA V

Многие фанаты не могут дождаться релиза Cyberpunk 2077, потому развлекают себя анализом доступных материалов по игре.
Gmbox.ru 08:50
Шоу-бизнес

Рудковская осудила выступление пьяного Билана в Самаре

ФАН 07:00
Космос

Астрономы «расшифровывают» необычное рентгеновское излучение нейтронной звезды

AstroNews.ru вчера в 13:05
Общество

Основатель Alibaba Джек Ма покинул пост главы компании

Основатель Alibaba Джек Ма официально покинул пост председателя совета директоров китайской компании, передаёт Bloomberg.
RT на русском 04:52
Происшествия

Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК

Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.
RT на русском 03:40
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»

"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Политика

Украина и ЕС «репетируют» переговоры с Россией по транзиту газа

Представители Украины сегодня, 9 сентября, проводят в Брюсселе предварительную встречу с членами Еврокомиссии по поводу переговоров о новом контракте по транзиту российского газа.
REGNUM вчера в 08:51
Экономика

США допустили санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой

Вашингтон может ввести санкции в отношении «Роснефти» за сотрудничество с Каракасом, заявил на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
РБК 07:17
Политика

СМИ узнали о местоположении сбежавшего из России американского шпиона

Американский агент, который якобы работал в Москве на высокой должности, несколько лет назад сбежал в США.
Телеканал 360° 01:30
Политика

Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ.
URA.Ru 06:32
Политика

Поклонская предостерегла Сенцова от визита в Крым на танке

Lenta.ru 08:37
Теннис

Борис Беккер: Медведев играл с Надалем на равных

Экс-первая ракетка мира, немец Борис Беккер, подвёл итоги US Open.
GoTennis.ru 06:09
Политика

Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев хочет вернуть из России еще 113 своих граждан.
Газета.Ru 06:13
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика

Путин назначил нового прокурора Москвы

RT на русском 08:54
Космос

Умер высказавший гипотезу о жизни на Венере ученый Ксанфомалити

На 88-м году жизни умер главный научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН, астрофизик Леонид Ксанфомалити, который высказал гипотезу о наличии жизни на Венере.
Известия 08:08
Экономика

Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Футбол

Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса

Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
REGNUM 00:17
Экономика

В США рассказали, зачем России золото

Как отмечает американский телеканал, Народный банк Китая прибавил около 100 тонн золота к своим запасам с декабря прошлого года, а Россия приобрела 106 тонн драгоценного металла в этом году.
Национальная служба новостей вчера в 23:48
Кино

Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино»

REGNUM 09:13
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Технологии

Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Авто

Honda показала спортивную версию кроссовера HR-V

Экстерьер Honda HR-V Sport выдеяется благодаря затемненным акцентам, асимметричным передним сплиттером, молдингами колесных арок, специальному дизайну заднего бампера и затемненным задним фонарям.
SpeedMe 08:03
Происшествия

Рейс задержали в аэропорту Новосибирска из-за неисправности самолета

Известия 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное