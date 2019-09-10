Нам надо наверстать упущенные очки, а не думать о том, кто выйдет, а кто нет. Надо заслужить даже секунду игры в сборной. Может быть, это жёстко, но у нас так.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пояснил жесткий отбор в состав национальный команды и высказался насчет вернувшихся в строй игроков. Об этом специалист заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

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Армия и оружие Стали известны подробности гибели украинского спецназовца при похищении Цемаха из ДНР Гержан рассказал украинским журналистам, как была организована спецоперация по захвату Владимира Цемаха, которого на Украине, напомним, обвиняли в «создании террористической группы или террористической организации».

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