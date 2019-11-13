Футбол
Евро-футбол.руЧерчесов предпринял попытку вернуть Акинфеева в сборную России
Перед матчами с Бельгией и Сан-Марино появились слухи о возможном возвращении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду. Как сообщает «Спорт Бизнес Online», Черчесов лично звонил голкиперу и уговаривал его вернуться в команду на время проведения чемпионата Европы.
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По информации «БИЗНЕС Online», Акинфеев в самом деле может снова оказаться в сборной России. Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как нам сообщили люди из окружения футболиста, Игорь пока отказывается.Спорт БИЗНЕС Online11 ноября в 23:20
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