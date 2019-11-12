По информации «БИЗНЕС Online», Акинфеев в самом деле может снова оказаться в сборной России. Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как нам сообщили люди из окружения футболиста, Игорь пока отказывается.

с чего всё началось

Перед матчами с Бельгией и Сан-Марино появились слухи о возможном возвращении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду. Как сообщает «Спорт Бизнес Online», Черчесов лично звонил голкиперу и уговаривал его вернуться в команду на время проведения чемпионата Европы.

Общество Россиянин в Греции столкнулся с угрозой получить 600 лет тюрьмы Жена и сестра жителя Уссурийска Алексея Маленкова, которому в Греции грозит до 600 лет лишения свободы, обратились в МИД и приемную президента России.

Политика Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".

Политика Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.

Общество Минюст признал нежелательной чешскую организацию «Человек в беде» По состоянию на 12 ноября 2019 года в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций в России входят 19 структур.

Хоккей ХК «Спартак» впервые за шесть лет обыграл ЦСКА Хоккеисты московского "Спартака" впервые с сентября 2013 года обыграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Политика Россиян предложили пускать в интернет по паспорту В Госдуме и Совете Федерации подняли вопрос о введении доступа в интернет по паспорту.

Политика Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Экономика Греф пообещал не банкротить авиакомпанию «ЮТэйр» Сбербанк согласовал план финансового оздоровления авиакомпании "ЮТэйр" и банкротить ее не собирается, сообщил президент - председатель правления кредитной организации Герман Греф.

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.

Политика Украина оценила возможность встречи Путина и Зеленского в Казахстане Отвечая на вопрос, реальна ли встреча Путина и Зеленского тет-а-тет вне «нормандского» формата, Пристайко заявил: «Я так же, как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна».

Экономика В России резко подешевела свинина Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Футбол Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.

Шоу-бизнес Наталья Водянова поздравила свою бабушку с 90-летием Знаменитая супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова, в день рождения своей бабушки опубликовала совместную с ней фотографию на своей в Instagram.

Происшествия Мать доцента Соколова сообщила о его «скандалах» с убитой аспиранткой Людмила Соколова, мать обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказала «Пятому каналу» о сыне и его отношениях с погибшей аспиранткой Анастасией Ещенко.

Политика На Украине завели два уголовных дела против Владимира Соловьева Служба безопасности Украины завела два уголовных дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского журналиста Владимира Соловьева, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ СБУ.

Политика Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.

Авто Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.

Происшествия В Польше тела двух украинцев нашли среди фруктов в холодильной камере Тела двух граждан Украины были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в польской деревне Садковице.

Политика США задумали передать Москве примкнувших к сирийским боевикам россиян Вашингтон ведет переговоры с Москвой о передаче ей россиян, примкнувших к сирийским боевикам.

Политика Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.