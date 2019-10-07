Футбол
RT на русскомЧерчесов пригласил Путина на матч со сборной Шотландии
Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Команда Станислава Черчесова сыграет ближайший матч 10 октября на московском стадионе «Лужники». Соперником сборной России в рамках квалификационного турнира к чемпионату Европы станет команда Шотландии.
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с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам команды в преддверии матча группового этапа квалификации чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии.РБК07 октября в 07:49
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Станислав Черчесов пригласил Владимира Путина на матчи сборной России
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Черчесов призвал болельщиков поддержать сборную России на матче с Шотландией
Матч ТВ07 октября в 08:19
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Станислав Черчесов: Соболев в сборной по делу, а не по просьбе трудящихся
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Sport24.ru07 октября в 07:20
Черчесов: поздравили Путина с днём рождения, от себя могу позвать его на матч
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