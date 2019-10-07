Футбол

RT на русскомRT на русскомЧерчесов пригласил Путина на матч со сборной Шотландии

Россия — Шотландия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Команда Станислава Черчесова сыграет ближайший матч 10 октября на московском стадионе «Лужники». Соперником сборной России в рамках квалификационного турнира к чемпионату Европы станет команда Шотландии.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился
 к болельщикам команды в преддверии матча группового этапа квалификации чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии.
РБК07 октября в 07:49

Подробнее о событии

Станислав Черчесов пригласил Владимира Путина на матчи сборной России

Спорт-Экспресс07 октября в 11:46

Россия – Шотландия: эксперты отдают предпочтение хозяевам поля

ODDS.ru07 октября в 04:01

Черчесов призвал болельщиков поддержать сборную России на матче с Шотландией

Матч ТВ07 октября в 08:19

Черчесов призвал болельщиков поддержать сборную России на матче с Шотландией

Sportbox.RU07 октября в 08:19

Станислав Черчесов: Соболев в сборной по делу, а не по просьбе трудящихся

Советский спорт07 октября в 07:15

«День рождения Путина? Скромно приглашу президента на матч». Черчесов готов к битве с Шотландией

Sport24.ru07 октября в 07:20

Черчесов: поздравили Путина с днём рождения, от себя могу позвать его на матч

Чемпионат07 октября в 11:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Политика

CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу

Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Шоу-бизнес

Располневшая Заворотнюк покинула клинику на каталке, сообщил очевидец

Очевидец выписки звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк из московской клиники рассказал, как она сейчас выглядит.
Газета.Ru 03:31
Интернет

Роскачество определило самые лучшие мессенджеры

Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Дни24 вчера в 09:58
Космос

Российский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 года

Текущая федеральная космическая программа России, рассчитанная на 2016-2025 годы, включает в себя одну орбитальную лунную миссию и две посадочные.
Популярная механика вчера в 08:05
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Игры

В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы

7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.
CyberSport.ru 07 октября в 14:44
Игры

Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют

В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
Российская газета 06:55
Спорт

Российские гимнасты впервые взяли золото в командном турнире на ЧМ

Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала золотые медали в командном турнире на чемпионате мира в Германии.
Известия 11:03
Авто

АвтоВАЗ опроверг выход Lada Van, но выпустит другие новинки

Ранее сообщалось, что в 2020 году линейку LADA пополнит новый компактный минивэн Van, который станет российским аналогом «каблучка» Renault Doker с измененным под фирменный «Х-стиль» дизайном.
Автоновости дня 01:37
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье

Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Футбол

Нидерланды полностью откажутся от названия «Голландия»

По данным издания, отказаться от названия решено из-за того, что «Голландия» ассоциируется у туристов только с легализованными наркотиками и «кварталом красных фонарей» в Амстердаме (район, в котором процветает проституция).
БИЗНЕС Online 06 октября в 04:41
Авто

Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения

Ожидается, что официальная презентация следующей генерации Mitsubishi Outlander состоится уже через несколько месяцев.
SpeedMe 02:50
Политика

Путин уволил своего советника Глазьева

Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Политика

На Украине заметили массовое возвращение переселенцев из Крыма домой

Каждый пятый переселенец из Крыма и Донбасса, ранее проживавший на Украине, вернулся домой.
РИА Новости Крым 12:00
Армия и оружие

Трамп назвал военную операцию Турции в Сирии «плохой идеей»

Ранее СМИ узнали, что президент США Дональд Трамп отдал американским военным приказ не вмешиваться в военную операцию Турции на территории Сирии.
Московский Комсомолец 13:20
Шоу-бизнес

Майли Сайрус экстренно госпитализирована

Газета.Ru 05:46
Шоу-бизнес

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Происшествия

Стрельба в немецком Галле попала на видео

Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного штурмовой винтовкой мужчины на посетителей кафе в немецком Галле.
Вести.Ru 08:37
Игры

Sony подтвердила анонс PlayStation 5

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
MobiDevices вчера в 09:43
Политика

Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Оплата труда российских медработников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Lenta.ru 11:12
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Политика

Путин раскрыл новым губернаторам секрет успеха в работе

РБК 13:39
Армия и оружие

The National Interest назвал лучшие российские танки

Список лучших советских и российских танков составили журналисты американского военного издания The National Interest.
ТК Звезда 07 октября в 10:45
Общество

Сенаторы хотят блокировать электронную почту и мессенджеры россиян

Члены Совета Федерации внесли 8 октября на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, который наделит государство правом блокировать электронные адреса и мессенджеры, распространяющие запрещенную информацию.
Евразия Daily вчера в 16:03
Политика

Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 07:00
Здоровье

Сохранить тонкую талию россиянам поможет перловка

МедиаПоток 12:27
Происшествия

Пропавшую по дороге в школу девочку разыскивает полиция в Саратове

Девятилетнюю девочку, пропавшую по дороге в школу, разыскивает полиция города Саратова.
REGNUM 13:31
Хоккей

Ковальчук в матче с «Калгари» забил свой первый гол в сезоне

Ассистентами россиянина стали Адриан Кемпе и Дрю Даути. Это первый гол Ковальчука в нынешнем сезоне.
Sport24.ru вчера в 22:19
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное