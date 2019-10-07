с чего всё началось

Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Команда Станислава Черчесова сыграет ближайший матч 10 октября на московском стадионе «Лужники». Соперником сборной России в рамках квалификационного турнира к чемпионату Европы станет команда Шотландии.

Черчесов пригласил Путина на матч со сборной Шотландии

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Игры Sony подтвердила анонс PlayStation 5 Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.

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Политика Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.