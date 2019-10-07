с чего всё началось

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч против команды Шотландии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Об этом 7 октября специалист написал на официальной странице сборной в Instagram.

Шоу-бизнес Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.

Политика Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.

Авто Китайцы показали убийцу «Ларгуса» Wuling Hong Guang Plus Совместное предприятие американского концерна General Motors и местного производителя SAIC Motor представило новый универсал Wuling Hong Guang Plus.

Происшествия Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Кино «Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.

Гаджеты «Убийца Xiaomi» получит два аккумулятора Аппарат прозвали «убийцей Xiaomi», но на самом деле вместо Xiaomi можно подставить практически любой другой бренд, так как грядущий смартфон действительно впечатляет параметрами.

Общество Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.

Путешествия Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.

Политика Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.

Финансы Всемирный банк снова понизил прогноз по росту экономики России Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы» По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.

Авто Назван способ уйти от официальных автодилеров Если автовладелец принял решение уйти от официального дилера, он обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию своей машины.

Космос Ученые: Главной проблемой колонизации Марса будет продовольствие После создания на Марсе базы для постоянного обитания людей и увеличения численности «колонизаторов» основной проблемой может стать их пропитание, пишет InoPressa со ссылкой на исследования различных экспертов.

Экономика Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

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Общество Стендап-комик рассказал о закулисье КВН Бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о том, что творится за кулисами КВН.

Хоккей Кузнецов прокомментировал первую шайбу в нынешнем сезоне Российский нападающий клуба Национальный хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов прокомментировал первую шайбу в нынешнем сезоне.

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Армия и оружие На границе с Сирией заметили турецкую бронетехнику На других роликах запечатлена военная колонна, замеченная при въезде в город Акчакале в провинции Шанлыурфа, который находится всего в нескольких сотнях метров от границы Сирии.