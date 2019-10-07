Футбол
RT на русскомЧерчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
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Происшествия
Пропавшая без вести в Петербурге в 2018 году школьница вернулась домой
В Санкт-Петербурге пропавшая 31 декабря 2018 года школьница сама вернулась домой, сообщается на сайте ГСУ СК России по городу.
РБК 09:44
Происшествия
В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
РБК 12:44
Политика
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.
Российская газета 12:34
Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
REGNUM вчера в 09:41
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла операцию
Дочь российской телеведущей Ксении Бородиной Маруся перенесла операцию.
ТВ Центр 12:00
Футбол
Фернандеш: хочу помочь «Краснодару» заслужить право играть в группе ЛЧ
"Краснодар" давно бьется за то, чтобы заслужить право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов, и я хочу помочь команде на этом пути.
РИА Новости 08:30
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Происшествия
В МЧС рассказали о способах остановить агрессивную собаку
Политическая Экспертиза 04 октября в 22:17
Общество
Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер
Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
Газета.Ru 12:19
Шоу-бизнес
Внебрачный сын Вячеслава Зайцева сдал ДНК-тест
На передачу «Пусть говорят» пришел уроженец Орска Иван Рыбников, заявивший, что является наследником прославленного модельера.
StarHit.ru 11:00
Политика
Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана
Лавров по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом заявил, что Багдад разделяет точку зрения Москвы на ситуацию в районе Персидского залива и также призывает все стороны снизить степень напряжённости в регионе.
RT на русском 12:41
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
RT на русском 08:31
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Известия 10:07
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Гаджеты
AMD представила видеокарты Radeon RX 5500-й серии
IT-World 12:20
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58
Экономика
Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года
К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек.
Рифей-Пермь 01:42
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Гаджеты
Intel снизила цены на процессоры девятого поколения
Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.
Ferra 09:00
Здоровье
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
РИА Новости вчера в 13:02
Транспорт
Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за древнего города
Какие были сложности в стройке подходов Еще до обнаружения древнего города в 2016 году строительство железнодорожных подходов со стороны Крыма к мосту через Керченский пролив не могли начать из-за того, что в Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя не был указан госзаказчик, писал Forbes.
РБК 11:45
Политика
Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Глава подразделения "Азов", экс-депутат Рады Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе.
Газета.Ru 04:23
Политика
«Капитуляция» Украины в Донбассе уже произошла — депутат Рады
«Капитуляция» Украины в Донбассе произошла во время подписания Минских соглашений, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко.
REGNUM 07:09
Общество
Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников
Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.
РБК 08:50