Футбол
ИзвестияЧерчесов пригласил болельщиков на матч Россия–Шотландия
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч против команды Шотландии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Об этом 7 октября специалист написал на официальной странице сборной в Instagram.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам команды в преддверии матча группового этапа квалификации чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии.РБК07 октября в 07:49
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Станислав Черчесов: Соболев в сборной по делу, а не по просьбе трудящихся
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«День рождения Путина? Скромно приглашу президента на матч». Черчесов готов к битве с Шотландией
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