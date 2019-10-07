с чего всё началось

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч против команды Шотландии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Об этом 7 октября специалист написал на официальной странице сборной в Instagram.

Происшествия В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана» Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.

Армия и оружие СРОЧНО: Курды обвинили США в предательстве и просят о помощи Россию и Асада В тоже время военное руководство курдо-арабских сил СДС обвинило Вашингтон в предательстве своих главных союзников в Арабской Республике.

Политика В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».

Политика CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.

Политика Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк частично парализовало Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Финансы Евро и доллар удерживают свои позиции Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.

Футбол Жена Варди ответила на обвинение в передаче информации о супруге Руни Жена нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребека ответила на обвинения супруги форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин в том, что она сливала личную информацию в The Sun, передает "Чемпионат.com".

Футбол СМИ узнали о поставленной перед новым тренером «Спартака» задаче Перед Доменико Тедеско, который является единственным кандидатом на пост главного тренера «Спартака», поставлена задача вывести команду в еврокубки по итогам сезона.

Политика Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.

Армия и оружие В ЛНР обвинили Киев в срыве разведения сил в Донбассе Разведение сил в Донбассе под Золотым сорвано вооруженными силами Украины, заявил уполномоченный представитель самопровозглашенной ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего, передает Луганский информационный центр.

Здоровье Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.

Шоу-бизнес Сестры Кардашьян привезли в Армению детей Звезда реалити-шоу "Жизнь семейства Кардашьян" приехала в Армению вместе с детьми и старшей сестрой Кортни на Всемирный конгресс по информационным технологиям - и заодно крестила своих детей в главном храме Армянской апостольской церкви.

Политика В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.

Игры Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.

Армия и оружие Десятки самолетов ВКС РФ «экстренно» покинули аэродромы базирования В задачи военнослужащих входят снаряжение воздушных судов боеприпасами, защита аэродромов от условного врага, а также использование индивидуальных средств защиты в случае применения «неприятелем» оружия массового поражения.

Экономика Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы» По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.

Шоу-бизнес Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну Родителям известного оперного певца Дмитрия Хворостовского пришлось продать квартиру в Москве, чтобы профинансировать установку дорогостоящего памятника на могиле артиста.