с чего всё началось

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.

Армия и оружие Путин призвал Эрдогана взвесить последствия военной операции в Сирии Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса.

Общество Электронную почту россиян предложили блокировать 1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.

Политика Минюст объяснил внесение Фонда борьбы с коррупцией в список иноагентов Решение включить Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не связано с расследованием Следственного комитета о его финансировании.

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Происшествия Курянка отсудила у Минобороны почти миллион за аварию с БТР Суд постановил взыскать с Минобороны 864 тысяч рублей за повреждение автомобиля, две тысячи рублей за оплату услуг эвакуатора, десять тысяч рублей за услуги юриста, 25 тысяч рублей за услуги эксперта-техника, а также более 11,8 тыс. рублей госпошлины.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.

Здоровье Доктор Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты Телеведущий и доктор Александр Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты. Об этом сообщила "Экономика сегодня".

Авто Компания Skoda показала новый Skoda Rapid для России Компания Skoda Auto опубликовала первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.

Политика «Нафтогаз» назвал бессмысленным продление контракта на транзит газа 9 октября председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Вальдерзее обсудил возможность того, что работа по внедрению Киевом положений Третьего энергетического пакета ЕС не будет завершена до конца года, когда истекает срок действия контракта на транзит российского газа.

Шоу-бизнес Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления 8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.

Футбол Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии по УДО, рассказал, что его взгляды по отношению к людям изменились.

Экономика Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.

Гаджеты «Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции» Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».

Космос «Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".

Происшествия План «Перехват» объявлен в Москве после ограбления мужчины Четверо неизвестных ограбили мужчину в столичном районе Выхино-Жулебино, в городе объявлен план "Перехват".

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Политика В Югре выдали российский паспорт 99-летней уроженке Украины В Нижневартовске сотрудники полиции вручили паспорт гражданина Российской Федерации местной жительнице - 99-летней женщине.

Армия и оружие Участие России в конфликте Турции и Сирии исключили Россия не будет вмешиваться в конфликт Анкары и Дамаска, российские военные находятся в Сирии для другого, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров в связи с началом операции ВС Турции на севере Сирии.

Армия и оружие Российская подлодка запустила крылатые ракеты в Черном море Подлодка "Колпино" Черноморского флота РФ выполнила стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море, передает РИА "Новости".