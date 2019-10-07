Футбол
ИзвестияЧерчесов пригласил болельщиков на матч Россия–Шотландия
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч против команды Шотландии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Об этом 7 октября специалист написал на официальной странице сборной в Instagram.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам команды в преддверии матча группового этапа квалификации чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии.РБК07 октября в 07:49
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Станислав Черчесов: Соболев в сборной по делу, а не по просьбе трудящихся
Советский спорт07 октября в 07:15
Черчесов призвал болельщиков поддержать сборную России на матче с Шотландией
Матч ТВ07 октября в 08:19
Черчесов: «Сборная России рада вернуться в „Лужники“. Матч с шотландцами будет определяющим»
Sport24.ru07 октября в 05:57
Черчесов призвал болельщиков поддержать сборную России на матче с Шотландией
Sportbox.RU07 октября в 08:19
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