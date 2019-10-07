с чего всё началось

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч против команды Шотландии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Об этом 7 октября специалист написал на официальной странице сборной в Instagram.

Происшествия Суд отказался восстановить на службе полицейского, задержавшего Голунова Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, который пытался восстановиться на службе после увольнения по "делу Голунова".

Общество Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.

Хоккей Хоккеист Кузнецов в первом матче после дисквалификации забросил шайбу Россиянин забросил шайбу в первом матче после дисквалификации за употребление кокаина.

Шоу-бизнес Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.

Общество Туалеты на вокзалах в России станут бесплатными для всех В России туалеты на железнодорожных вокзалах городов станут бесплатными для всех.

Армия и оружие Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 9 октября объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат.

Общество Точечную застройку в РФ могут запретить Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить точечную застройку в городах России.

Здоровье В Минздраве пообещали справиться с дефицитом преднизолона В Минздраве прошло совещание с представителями фармацевтических компаний, на котором обсуждались условия обеспечения населения страны лекарствами из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

Здоровье Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.

Политика Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".

Авто Почему не надо менять моторное масло каждые 15 000 км пробега В России интервал замены масла для новых машин, чаще всего, составляет год или 15 000 км пробега.

Политика Путин уволил Глазьева с должности советника президента Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.

Происшествия В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.

Политика Посол Украины удивился словам спецпредставителя ОБСЕ об истории Крыма Посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил недоумение в связи со словами спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдека, заявившего, что до включения в состав Украинской ССР Крым уже принадлежал России.

Армия и оружие ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии Юнкер, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе, призвал Турцию «действовать сдержанно и остановить военную операцию, которая начинается сейчас на севере Сирии», передает ТАСС.

Авто Skoda показала новый Skoda Rapid для России Скетчи новинки появились в Сети. Компания Skoda Auto представила скетч нового лифтбека Rapid, который появится на российском рынке.

Происшествия Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.

Политика Украинский депутат заявил о получении Байденом $900 тыс. за лоббизм Бывший вице-президент США Джо Байден получил от украинской компании Burisma Holdings $900 тыс. за лоббистскую деятельность, заявил украинский депутат Андрей Дергач, передает «Интерфакс-Украина».