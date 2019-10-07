Футбол
ИзвестияЧерчесов пригласил болельщиков на матч Россия–Шотландия
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч против команды Шотландии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Об этом 7 октября специалист написал на официальной странице сборной в Instagram.
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с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам команды в преддверии матча группового этапа квалификации чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии.РБКвчера в 07:49
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Черчесов призвал болельщиков поддержать сборную России на матче с Шотландией
Sportbox.RUвчера в 08:19
Станислав Черчесов: Соболев в сборной по делу, а не по просьбе трудящихся
Советский спортвчера в 07:15
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Александр Лукашенко разделил проблему Донбасса на всех
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Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
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Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
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Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
Футбол
Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
Главный тренер национальной команды Иоахим Лев называл Швайнштайгера одним из лучших немецких футболистов всех времен.
Политика
NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»
Газета New York Times со ссылкой на данные западных спецслужб сообщила о том, что на Западе пришли к выводу, что за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Кино
Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон
Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro
Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
Авто
Компания Lamborghini готовит 4-дверный электромобиль
Модели, которая получит по два электродвигателя на каждую ось, еще не дан зеленый свет, но руководитель Lamborghini по исследованиям и разработкам Маурицио Реджани говорит, что это может произойти в середине следующего десятилетия, и это будет самое подходящее время для первого EV марки.
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Политика
Соловьёв ответил на вопрос о зарплатах гостей своей передачи
Интерес зрителей к событиям на Украине, по мнению Соловьёва, имеет прямое отношение к «вопросу чистоты эмоций».
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
Спорт
WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Экономика
В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес
Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
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Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы недолеченной
Напомним, что актрису госпитализировали в столичную клинику 13 сентября. У Заворотнюк диагностирована неоперабельная опухоль мозга.
Политика
Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировала на отказ Белого дома от дачи показаний в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Армия и оружие
Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии
Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.
Экономика
Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ
Россия вновь, как и в 2018 году, заняла 43-е место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) "Индекс глобальной конкурентоспособности".