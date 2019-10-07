с чего всё началось

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч против команды Шотландии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Об этом 7 октября специалист написал на официальной странице сборной в Instagram.

Политика Александр Лукашенко разделил проблему Донбасса на всех Александр Лукашенко разделил проблему Донбасса на всех Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение конфликта на востоке Украины ключевым вопросом безопасности в Европе, призвал всех включиться в его урегулирование и помочь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому "справиться с этой проблемой".

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Общество Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.

Политика NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы» Газета New York Times со ссылкой на данные западных спецслужб сообщила о том, что на Западе пришли к выводу, что за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).

Политика Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Гаджеты В России представили Redmi Note 8 Pro Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.

Авто Компания Lamborghini готовит 4-дверный электромобиль Модели, которая получит по два электродвигателя на каждую ось, еще не дан зеленый свет, но руководитель Lamborghini по исследованиям и разработкам Маурицио Реджани говорит, что это может произойти в середине следующего десятилетия, и это будет самое подходящее время для первого EV марки.

Экономика В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.

Происшествия Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.