Футбол

ИзвестияИзвестияЧерчесов пригласил болельщиков на матч Россия–Шотландия

Россия — Шотландия
10 октября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч против команды Шотландии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Об этом 7 октября специалист написал на официальной странице сборной в Instagram.
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с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился
 к болельщикам команды в преддверии матча группового этапа квалификации чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии.
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