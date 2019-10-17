Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЧерчесов принял участие в форуме AEFCA

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации. Симпозиум AEFCA проходил 12-14 октября в Варшаве.
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Черчесов принял участие в престижном футбольном форуме

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Матч ТВвчера в 11:13

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