Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЧерчесов призвал болельщиков посетить матч Россия — Шотландия

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Встреча пройдет 10 октября в Лужниках.
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