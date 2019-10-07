Футбол
Спорт-ЭкспрессЧерчесов призвал болельщиков посетить матч Россия — Шотландия
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Встреча пройдет 10 октября в Лужниках.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Семенов, Кудряшов и Могилевец провели восстановительную тренировку в сборной России
Sportbox.RUвчера в 10:21
Автоматически обработано 7019 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Политика
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
Разведение у Петровского и Золотого Второго октября на встрече в Минске участники контактной группы согласовали график разведения сил и средств в Золотом и Петровском.
Армия и оружие
Кремль рассчитывает, что Турция будет соблюдать целостность Сирии
Россия надеется, что Турция будет соблюдать территориальную целостность Сирии во время операции по борьбе с терроризмом.
Авто
ОСАГО в РФ подорожает в два раза
Банк России введет требования по обязательному оформлению полиса страхования автогражданской ответственности совместно с дополнительной защитой от несчастных случаев, а также установит телематические датчики в авто.
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Общество
Синоптики ожидают в конце недели небольшое потепление в Москве
В течение недели температура воздуха в Москве будет постепенно повышаться и превысит климатическую норму.
Экономика
В России установили квоты на прием мигрантов на работу
Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Экономика
В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
Политика
Верховная Рада назвала условия для особого статуса Донбасса
Как сообщил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, в новом законе об особом статусе Донбасса есть «красные линии».
Политика
Кремль прокомментировал задержание российской журналистки в Иране
Кремль негативно относится к задержанию в Иране журналистки Юлии Юзик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Единоборства
Головкин по очкам победил Деревянченко
В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Политика
США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику
Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Финансы
Крест смерти: эксперты предрекли серьезное падение курса рубля
Эксперты уверены в том, что к подобной ситуации нужно относиться со всей серьезностью — она действительно может стать сигналом к серьезному падению курса в ближайшем будущем.
Политика
Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня»
Журналист Кирилл Вышинский, ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором МИА "Россия сегодня".
Авто
Mini разрабатывает компактный кроссовер на базе BMW X3
Кроссовер Countryman подходит под это определение, но он не удовлетворяет запросы жителей Китая и США, где хотят видеть более просторные внедорожники, а потому специально для них разработчики создают компактный паркетник на базе BMW X3.
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
Общество
Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов
Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.
Общество
ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
Более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Общество
В Екатеринбурге открыли отреставрированную набережную
На участке от улицы Малышева до Куйбышева укрепили берег реки, расширили и отремонтировали пешеходные дорожки, установили новые скамейки и детскую площадку.
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.