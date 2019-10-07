Футбол
RT на русскомЧерчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России
Сборная России сыграет со сборной Шотландии на своём поле 10 октября (Москва, «Лужники»), а 13 октября проведёт выездной поединок с командой Кипра (Никосия, GSP). Ранее сообщалось, что Далер Кузяев тренировался по индивидуальной программе перед матчем с Шотландией.
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Полузащитник «Зенита» пропустил два матча из-за травмы, но присоединится к сборной России
Спорт день за днем04:14
Автоматически обработан 7021 источник, обновлено в 08:46, Вашингтон
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Политика
Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе.
Lenta.ru 07:58
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Учёные разработали замену антибиотикам для применения в хирургии
Учёные из России совместно с коллегами из США и Чехии разработали замену антибиотикам для применения в хирургии.
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Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
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Общество
В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
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Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии
Из источников в окружении спортсмена стало известно — это и есть «дама сердца» Дмитрия, которую он тщательно скрывал от своей официальной супруги.
Super.ru 06:00
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Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Происшествия
В Подмосковье угнали машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье
Полиция Подмосковья задержала молодого человека, который угнал машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье, потом высадил ребенка на остановке, а машину сжег.
РИА Новости 07:46
Происшествия
Автобус загорелся в тоннеле на севере Москвы
На севере Москвы в Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся автобус, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:47
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Гаджеты
HTC начнёт выпускать премиальные смартфоны
The GEEK 02:40
Футбол
Черчесов ответил, какой тренер нужен «Спартаку»
Вскоре стало известно, что генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн рассматривает кандидатуру итальянца Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
Ruposters.ru 07:31
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
РИА Новости вчера в 19:51
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Политика
Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
RT на русском 05:19
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold не выдержал заявленное количество сгибаний
Профиль 04 октября в 12:34
Армия и оружие
Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР
Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Культура
В Армении открылся всемирный конгресс по информационным технологиям
Всемирный конгресс по информационным технологиям (WCIT) открылся в воскресенье в столице Армении с концерта, на котором исполнили гимн организации, созданный искусственным интеллектом.
ТАСС вчера в 13:38
Политика
Кремль назвал неприемлемым допрос депутата Госдумы сотрудниками ФБР
Российская сторона считает неприемлемыми подобные действия в отношении депутата, добавил он.
РБК 06:08
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Экономика
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.
Известия вчера в 20:36
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Политика
На Украине объяснили невозможность мира с Россией
Реализацию договоренностей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины не стоит расценивать как установление мира с Россией.
Lenta.ru 06:59
Общество
В Саратовской области запретили строить здания выше десяти этажей
Запрет на строительство зданий выше десяти этажей в населенных пунктах, за некоторыми исключениями, вступил в силу в Саратовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
ТАСС 07:43
Транспорт
В ПДД добавят самокаты и гироскутеры
В ПДД может появиться новый термин - "средства индивидуальной мобильности", под который попадут электросамокаты и гироскутеры.
Российская газета 05 октября в 01:17