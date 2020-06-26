Общество

CT newsCT newsЧерчесов призвал проголосовать за поправки в Конституцию

Как сообщает «Чемпионат», главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призывает граждан голосовать за поправки в Конституцию РФ. Он снялся в коротком видео, которое показали на федеральном канале.
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Важно заниматься развитием детских талантов: Станислав Черчесов призвал голосовать за поправки в Конституцию

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Вслух.Рувчера в 00:54
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Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
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Как новые законы изменят жизнь россиян в июле

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Культура

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Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
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Армия и оружие

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Боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения показали на параде Победы в Москве.
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Политика

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Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
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Общество

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Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
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Недавно рэпер подарил жене браслет за 6 млн рублей, купленный в бутике Mercury.
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Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
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Происшествия

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По словам Ярославской, все пять младенцев были рождены от суррогатных матерей, которые подписали на них отказ, а следствие уже получило необходимые документы от сопровождающей компании.
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В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького

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Барнаул, 26 июня 2020, 05:39 — REGNUM Главы исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко социально дистанцировались после того, как в их окружении были найдены носители коронавируса.
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Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

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Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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