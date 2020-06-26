Общество
CT newsЧерчесов призвал проголосовать за поправки в Конституцию
Как сообщает «Чемпионат», главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призывает граждан голосовать за поправки в Конституцию РФ. Он снялся в коротком видео, которое показали на федеральном канале.
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Важно заниматься развитием детских талантов: Станислав Черчесов призвал голосовать за поправки в Конституцию
Петербургский дневниквчера в 23:34
«В стране будут строить больше детских площадок». Черчесов призвал проголосовать за поправки в конституцию
Спорт-Экспрессвчера в 16:44
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Общество
В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе
Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
ТАСС вчера в 17:14
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Армия и оружие
Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
В ходе парада Победы на Красной площади в честь 75-летия Победы были впервые продемонстрированы тяжелая огнеметная система ТОС-2, а также модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Информацию передает агентство РИА Новости.
Военное дело 24 июня в 06:12
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Экономика
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание В России 27 июля появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание.
Российская газета вчера в 21:00
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия вчера в 04:01
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 24 июня в 16:57
Армия и оружие
Боевая техника времен ВОВ приняла участие в параде на Красной площади
Боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения показали на параде Победы в Москве.
Народные новости 24 июня в 05:24
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:13
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Джиган подарил Оксане Самойловой браслет за 6 млн рублей
Недавно рэпер подарил жене браслет за 6 млн рублей, купленный в бутике Mercury.
Актуальные Новости вчера в 04:49
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
Происшествия
В Москве проверят роддома после истории с найденными в квартире детьми
По словам Ярославской, все пять младенцев были рождены от суррогатных матерей, которые подписали на них отказ, а следствие уже получило необходимые документы от сопровождающей компании.
РИА Новости вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попала в больницу со сломанным носом
Журналистка Ксения Собчак в своем блоге заявила, что сломала нос после неудачного падения и получила сотрясение мозга.
iReactor вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Происшествия
В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького
Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM вчера в 11:23
Общество
Алтайский край перешёл в режим «надомного руководства»
Барнаул, 26 июня 2020, 05:39 — REGNUM Главы исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко социально дистанцировались после того, как в их окружении были найдены носители коронавируса.
REGNUM вчера в 22:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях
По прогнозу Гидрометцентра, в Московской области и Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, это в пределах нормы.
RuNews24.ru 24 июня в 22:58
Технологии
Tele2 запустила тариф для геймеров
PenzaNews вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Личный фотограф Пугачевой показал ее фото в купальнике
Личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин показал пользователям соцсети «Инстаграм» ее архивный снимок на пляже, на котором она позирует в купальнике.
Мосмонитор вчера в 08:54
Общество
В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ вчера в 14:12
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости 24 июня в 23:49
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию по поправкам
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами Общественной палаты, что результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно достоверными.
Дождь вчера в 12:01
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета 24 июня в 23:00
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист 24 июня в 23:36
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поделилась семейным видео с парада Победы
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram семейное видео с парада Победы в Москве.
Вечерняя Москва 24 июня в 06:16
Шоу-бизнес
Нетиевский объяснил, почему Михалкова ушла из «Уральских пельменей»
iReactor вчера в 04:59