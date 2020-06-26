Как сообщает «Чемпионат», главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призывает граждан голосовать за поправки в Конституцию РФ. Он снялся в коротком видео, которое показали на федеральном канале.

Черчесов призвал проголосовать за поправки в Конституцию

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