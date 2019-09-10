Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что не имеет конфликта с генеральным директором казанского "Рубина" Рустемом Саймановым. Ранее в прессе ходили разговоры, что Черчесов не вызывает игроков "Рубина" в сборную из-за конфликта.

Черчесов прокомментировал информацию о конфликте с «Рубином»

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