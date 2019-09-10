Футбол
Soccer.ruЧерчесов прокомментировал информацию о конфликте с «Рубином»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что не имеет конфликта с генеральным директором казанского "Рубина" Рустемом Саймановым. Ранее в прессе ходили разговоры, что Черчесов не вызывает игроков "Рубина" в сборную из-за конфликта.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Теннис
Борис Беккер: Медведев играл с Надалем на равных
Экс-первая ракетка мира, немец Борис Беккер, подвёл итоги US Open.
GoTennis.ru 06:09
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
RT на русском 08:54
Наука
Гормон роста влияет на биологический возраст человека
В проведенном исследовании в течение 2-х лет девять здоровых мужчин принимали коктейль из гормона роста и антидиабетических препаратов и в результате «помолодели» на 2 года по эпигенетическим часам.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Политика
Путин наградил Куклачёва орденом Почёта
RT на русском 04:03
Гаджеты
Сегодня Apple представит новые модели смартфона iPhone
Американская компания Apple проведет сегодня официальную презентацию, на которой будут представлены новые модели iPhone.
UfacityNews.ru 03:07
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.
RT на русском 07:06
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество
Основатель Alibaba Джек Ма покинул пост главы компании
Основатель Alibaba Джек Ма официально покинул пост председателя совета директоров китайской компании, передаёт Bloomberg.
RT на русском 04:52
Политика
СМИ узнали о местоположении сбежавшего из России американского шпиона
Американский агент, который якобы работал в Москве на высокой должности, несколько лет назад сбежал в США.
Телеканал 360° 01:30
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Наука
Взрослые горные гориллы поплескались в воде
N+1 вчера в 11:57
Кино
Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»
Ранее «Танкистка» уже была экранизирована: в 1995 году на экраны вышел одноимённый фильм с Лори Петти в образе титульной героини.
Фильм Про 07:36
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о персональных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе на сумму до 18 млн рублей за нарушение оператором связи требований по хранению персональных данных с использованием локализованных в РФ баз данных.
Интерфакс 07:58
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Происшествия
Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
RT на русском 07:53
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Происшествия
В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП со скорой
Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗ с автомобилем скорой помощи на Дороге жизни в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 09:16
Общество
Женщины начнут управлять поездами метро в Москве в 2021 году
Женщины смогут работать машинистами в московском метро с января 2021 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
РБК 09:22
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Происшествия
СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30
Политика
Главу Сената Испании уличили в плагиате
Главу испанского Сената Мануэля Круса заподозрили в плагиате.
News.ru 02:46
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10