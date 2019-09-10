Футбол

Soccer.ruSoccer.ruЧерчесов прокомментировал информацию о конфликте с «Рубином»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что не имеет конфликта с генеральным директором казанского "Рубина" Рустемом Саймановым. Ранее в прессе ходили разговоры, что Черчесов не вызывает игроков "Рубина" в сборную из-за конфликта.
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Станислав Черчесов: «С „Рубином“ мы дружим. Спросите у Сайманова»

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Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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