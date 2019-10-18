Футбол

ЧемпионатЧемпионатЧерчесов прокомментировал информацию об интересе «Интера» к Дзюбе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе со стороны «Интера» к форварду «Зенита» и национальной команды Артёму Дзюбе.
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Кому и что должна Россия: Станислав Черчесов рассказал о Дзюбе, Чалове и победе на Евро

Вести.Ru04:50

Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Интера» к Дзюбе

Чемпионатвчера в 14:07

Черчесов высказался по поводу возможного перехода Дзюбы в «Интер»

Газета.Ruвчера в 16:21

Черчесов прокомментировал интерес «Интера» к Дзюбе

Нева Спортвчера в 14:46

Черчесов — о возможном переходе Дзюбы в «Интер»: «Все полезно, если он сам уверен в своем выборе»

Sport24.ruвчера в 14:30

Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Интера» к Дзюбе

Спорт-Экспрессвчера в 14:22

«Хотелось бы определенности»: Черчесов о ситуации между Дзюбой и «Интером»

ТК Звезда03:07
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Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 06:13, Ашберн
Хоккей

«Салават Юлаев» представил форму к «зеленому дерби» с «Ак Барсом»

Sports.ru 05:36
Культура

Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя

Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru 16 октября в 03:50
Происшествия

В «Матросской Тишине» вновь отравились наркотиками арестанты

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту госпитализации арестантов из СИЗО-1 «Матросская Тишина».
РБК 03:33
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Общество

Всеобщая забастовка началась в Каталонии

Всеобщая забастовка началась в Каталонии. Перекрыты ряд дорог, проходят митинги, в аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов.
Известия 05:13
Армия и оружие

Служащие на границе РФ корабли оказались обездвижены

По данным источника издания, в 2018-2019 годах на патрульных катерах погранслужбы ФСБ было несколько случаев остановки двигателей с Common Rail.
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Политика

Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину

Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Общество

Власти Нью-Йорка решили закрыть одну из крупнейших в мире тюрем

Городской совет Нью-Йорка проголосовал в пользу закрытия к 2026 году Райкерса - одной из крупнейших в мире тюрем.
Интерфакс 05:33
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv вчера в 10:59
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Происшествия

Похороны убитой из-за машины свердловчанки собрали сотни человек

Издание Е1.ru сообщает, что всего прощание и похороны собрали порядка 250 человек. Гроб молодой свердловчанки буквально завалили цветами.
REGNUM 03:57
Происшествия

В Челябинске учительница умерла во время школьного конкурса

В челябинской школе № 39 учительница начальных классов умерла во время конкурса чтецов, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета образования.
РИА Новости 04:21
Кино

Загадочника в «Бэтмене» может сыграть Пол Дано

Пол Дано, известный по оскароносному фильму «Нефть», моет сыграть главного злодея «Бэтмена» Мэтта Ривза.
Культуромания 02:49
Армия и оружие

Перемирие на севере Сирии сорвано

Накануне вице-президент США Майкл Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о том, что военная операция на севере Сирии прекращается на 120 часов.
РБК 05:10
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Армия и оружие

О кризисе натовской солидарности на примере брошенного в Сирии спецназа Франции

Ситуация с оставленным без снабжения французским спецназом на севере Сирии заставляет французских (и не только) экспертов задаваться вопросами о реальности партнёрства в Североатлантическом альянсе.
Военное обозрение вчера в 06:30
Общество

Посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах

Газета.Ru 03:37
Киберспорт

Ultra и 1080P: опубликованы 50 минут видео геймплея Warcraft III: Reforged

В сеть выложили около 50 минут видео геймплея бета-версии игры Warcraft III: Reforged.
REGNUM вчера в 07:57
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк призвала массово помолиться за актрису

Родные и близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают информировать поклонников о состоянии здоровья артистки.
ФедералПресс вчера в 23:05
Политика

На CNN неожиданно похвалили Путина и признали поражение США

Американский канал CNN рассказал о победах президента России Владимира Путина на Ближнем Востоке и сравнил их с достижениями президента США Дональда Трампа.
Царьград вчера в 11:43
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском вчера в 10:14
Политика

В США «Азов» могут признать террористической организацией

39 членов Конгресса обратились к Госдепу с требованием включить всю банду в список террористических организаций.
Новостной фронт вчера в 07:10
Общество

Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

РБК 06:02
Футбол

Вратарь «Спартака» заявил, что не стал бы выступать за ЦСКА

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко заявил, что никогда не стал бы играть за ЦСКА.
Матч ТВ 05:36
Происшествия

Пропавшего под Екатеринбургом 10-летнего мальчика нашли живым

ТАСС 01:36
Политика

Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины

В первую очередь, депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины.
Lenta.ru 04:26
Происшествия

Высокопоставленный брянский полицейский попался на взятке

Высокопоставленного полицейского задержали с поличным при попытке получить взятку в размере свыше миллиона рублей.
REGNUM 06:01
Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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