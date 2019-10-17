Футбол

ЧемпионатЧемпионатЧерчесов прокомментировал информацию об интересе «Интера» к Дзюбе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе со стороны «Интера» к форварду «Зенита» и национальной команды Артёму Дзюбе.
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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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