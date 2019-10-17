Футбол
ЧемпионатЧерчесов прокомментировал информацию об интересе «Интера» к Дзюбе
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе со стороны «Интера» к форварду «Зенита» и национальной команды Артёму Дзюбе.
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Общество
В Барселоне вновь произошли беспорядки
В Барселоне вновь произошли беспорядки.
Авто
Опубликовали первые снимки Nissan X-Trail нового поколения
В Сети появились первые фотографии нового Nissan X-Trail, который в целом останется узнаваемым, но получит более рельефный кузов и получит новую фирменную стилистику бренда.
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов
В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Происшествия
В Кузбассе женщина использовала сына для воровства продуктов
В Кузбассе 28-летняя женщина с ребенком воровала продукты, чтобы передать их своему заключенному супругу.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина без макияжа поразила сеть
Экономика
Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар
Речь идет не об установлении минимальной оптовой или розничной цены, а об определении индикативной цены, которая может быть использована для определения мер господдержки в случае критического падения цен на сахар, объясняет Бодин.
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Происшествия
В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово
Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.
Экономика
ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид
Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
Происшествия
В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике
Общество
В США закроют крупнейшую в мире тюрьму
В американском штате Нью-Йорк власти приняли решение закрыть самую крупную в мире исправительную колонию на острове Райкерс.
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
Финансы
ЦБ допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центральный Банк России, обычно предпочитающий незначительные шаги в изменении ставки, допускает более решительное ее снижение.
Политика
Лидеры стран ЕС призвали весь мир сотрудничать со следствием по MH17
Лидеры стран ЕС призвали в согласованном по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявлении "все государства" к сотрудничеству со следствием по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова рассказала об увлечениях своих детей
Певица Наргиз Закирова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала об увлечениях своих детей.
Общество
Россияне едят слишком много яиц
В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Армия и оружие
Курды оценили соглашение США и Турции о прекращении огня в Сирии
Экономика
Росстат: реальные доходы россиян выросли
Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Спорт
Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах
Происшествия
В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки
Как заявил источник агентства в правоохранительных органах региона, тело 15-летней ученицы десятого класса было обнаружено в школьном туалете.
Общество
Финляндия начнёт выдавать россиянам шенгенскую мультивизу на 5 лет
Финляндия начнёт выдавать гражданам России многократную шенгенскую визу сроком на пять лет.