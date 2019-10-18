Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе со стороны «Интера» к форварду «Зенита» и национальной команды Артёму Дзюбе.

Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Интера» к Дзюбе

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