Футбол
ЧемпионатЧерчесов прокомментировал информацию об интересе «Интера» к Дзюбе
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе со стороны «Интера» к форварду «Зенита» и национальной команды Артёму Дзюбе.
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Происшествия
В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово
С поличным при получении 3,5 миллиона рублей задержаны замглавы отдела - начальник местной полиции и руководитель отдела Дорогомиловского угрозыска.
Политика
Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
В первую очередь, депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины.
Финансы
Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Происшествия
Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске
В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Армия и оружие
Турция и США договорились о приостановке операции «Источник мира»
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.
Экономика
Минимальную цену на сахар предложили ввести в России
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
Политика
Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Общество
В Белгородской области задержали главу района, сообщил источник
В Белгородской области задержали на рабочем месте главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, сообщил в пятницу РИА Новости источник в органах власти региона.
Политика
Великобритания и ЕС достигли соглашения по Brexit
Евросоюз и Великобритания договорились о новой сделке по Brexit. Об этом сообщил в твиттере глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Армия и оружие
Захватчики бегут, Армия России вошла в зону оккупации США на реке Евфрат в Сирии
Здоровье
Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Общество
Минтруд выработает предложения по изменению системы зарплат врачей
Минтруд выработает предложения по изменению системы оплаты труда работников сферы здравоохранения до 20 сентября 2020 года.
Политика
Опубликовано видео вылупления подаренного Путиным кречета
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Происшествия
Во Франции предотвратили похожий на 11 сентября теракт
Во Франции полицейским удалось предотвратить теракт, который должен был походить на нападение на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Политика
Киев принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Амнистия в рамках Минских соглашений станет возможной после выборов легитимных органов власти в Донбассе, заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Технологии
В России продемонстрировали боевого робота «Маркер»
В врем испытаний робот показал, что он способен передвигаться и в городских условиях и по пересеченной местности, автоматически прокладывать маршрут.
Футбол
В Сети появились фото официального мяча Евро-2020
Официальная презентация мяча состоится в ноябре. Отметим, что Евро-2020 пройдет с 12-го июня по 12-ое июля на 12 стадионах в 12 странах.
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Шоу-бизнес
Поклонники Заворотнюк коллективно помолились за ее здоровье
Близкие и поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по сообщениям СМИ, диагностирован рак головного мозга, положительно оценили идею провести коллективную молитву в поддержку заслуженной артистки России.
Политика
РПЦ разорвет отношения с архиереями ЭПЦ, которые признают раскольников
По словам Легойды, Синод РПЦ уполномочил патриарха Московского и Всея Руси Кирилла прекратить поминовение главы Элладской церкви в случае признания раскольников ПЦУ, передает "РИА Новости".
Гаджеты
Motorola анонсировала выход нового смартфона RAZR 13 ноября
Компания Motorola анонсировала выпуск нового смартфона-раскладушки RAZR 13 ноября.
Происшествия
СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
Следственный комитет России раскрыл детали гибели актера Дмитрия Марьянова в реабилитационном центре "Феникс", сообщает пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
Лобода выложила фото с солистом Rammstein
С вокалистом Rammstein и друзьями певица отметила свой день рождения - 18 октября Лободе исполнилось 37 лет.