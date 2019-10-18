Футбол

ЧемпионатЧемпионатЧерчесов прокомментировал информацию об интересе «Интера» к Дзюбе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе со стороны «Интера» к форварду «Зенита» и национальной команды Артёму Дзюбе.
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Станислав Черчесов оценил перспективы перехода Артема Дзюбы в «Интер»

Давыдов.Индекс03:07

«Хотелось бы определенности»: Черчесов о ситуации между Дзюбой и «Интером»

ТК Звезда03:07

Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Интера» к Дзюбе

Спорт-Экспрессвчера в 14:22

Черчесов прокомментировал интерес «Интера» к Дзюбе

Нева Спортвчера в 14:46

Черчесов — о возможном переходе Дзюбы в «Интер»: «Все полезно, если он сам уверен в своем выборе»

Sport24.ruвчера в 14:30

Черчесов высказался по поводу возможного перехода Дзюбы в «Интер»

Газета.Ruвчера в 16:21

Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Интера» к Дзюбе

Чемпионатвчера в 14:07
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 04:47, Ашберн
Происшествия

В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово

С поличным при получении 3,5 миллиона рублей задержаны замглавы отдела - начальник местной полиции и руководитель отдела Дорогомиловского угрозыска.
Российская газета 03:45
Политика

Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины

В первую очередь, депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины.
Lenta.ru 04:26
Финансы

Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Ведомости 04:21
Происшествия

В СК сообщили о следственных действиях в мэрии Челябинска

РБК 03:56
Общество

Россияне едят слишком много яиц

Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Происшествия

Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске

В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Армия и оружие

Турция и США договорились о приостановке операции «Источник мира»

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 14:20
Экономика

Минимальную цену на сахар предложили ввести в России

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
Известия 03:32
Политика

Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
РЕН ТВ вчера в 08:37
Общество

Посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах

Газета.Ru 03:37
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Общество

В Белгородской области задержали главу района, сообщил источник

В Белгородской области задержали на рабочем месте главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, сообщил в пятницу РИА Новости источник в органах власти региона.
РИА Новости 04:30
Политика

Великобритания и ЕС достигли соглашения по Brexit

Евросоюз и Великобритания договорились о новой сделке по Brexit. Об этом сообщил в твиттере глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Афиша Daily вчера в 06:54
Армия и оружие

Захватчики бегут, Армия России вошла в зону оккупации США на реке Евфрат в Сирии

Rusvesna.su вчера в 22:14
Здоровье

Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева

Комсомольская правда вчера в 07:25
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Общество

Минтруд выработает предложения по изменению системы зарплат врачей

Минтруд выработает предложения по изменению системы оплаты труда работников сферы здравоохранения до 20 сентября 2020 года.
ТАСС 03:49
Политика

Опубликовано видео вылупления подаренного Путиным кречета

RT на русском вчера в 20:39
Культура

Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания вчера в 15:47
Происшествия

Во Франции предотвратили похожий на 11 сентября теракт

Во Франции полицейским удалось предотвратить теракт, который должен был походить на нападение на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Известия вчера в 20:05
Политика

Киев принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Амнистия в рамках Минских соглашений станет возможной после выборов легитимных органов власти в Донбассе, заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар.
РИА Новости 03:58
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 16 октября в 12:34
Технологии

В России продемонстрировали боевого робота «Маркер»

В врем испытаний робот показал, что он способен передвигаться и в городских условиях и по пересеченной местности, автоматически прокладывать маршрут.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Футбол

В Сети появились фото официального мяча Евро-2020

Официальная презентация мяча состоится в ноябре. Отметим, что Евро-2020 пройдет с 12-го июня по 12-ое июля на 12 стадионах в 12 странах.
ODDS.ru 01:24
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Поклонники Заворотнюк коллективно помолились за ее здоровье

Близкие и поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по сообщениям СМИ, диагностирован рак головного мозга, положительно оценили идею провести коллективную молитву в поддержку заслуженной артистки России.
iReactor 04:35
Политика

РПЦ разорвет отношения с архиереями ЭПЦ, которые признают раскольников

По словам Легойды, Синод РПЦ уполномочил патриарха Московского и Всея Руси Кирилла прекратить поминовение главы Элладской церкви в случае признания раскольников ПЦУ, передает "РИА Новости".
РЕН ТВ вчера в 08:40
Гаджеты

Motorola анонсировала выход нового смартфона RAZR 13 ноября

Компания Motorola анонсировала выпуск нового смартфона-раскладушки RAZR 13 ноября.
Актуальные Новости 02:46
Происшествия

СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре

Следственный комитет России раскрыл детали гибели актера Дмитрия Марьянова в реабилитационном центре "Феникс", сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 03:11
Шоу-бизнес

Лобода выложила фото с солистом Rammstein

С вокалистом Rammstein и друзьями певица отметила свой день рождения - 18 октября Лободе исполнилось 37 лет.
Московский Комсомолец 04:26
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Артём Дзюба
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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