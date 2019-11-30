Футбол
РЕН ТВЧерчесов оценил жеребьевку в финале Евро-2020 для сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил список соперников по финальной части Евро-2020. Ранее стало известно, что российские футболисты сыграют первый матч Чемпионата Европы против сборной Бельгии, а последним матчем станет игра с датчанами.
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Не изучал ни первую, ни вторую команду. Понятно, что Уэльс в футбольном мире звучит более статусно, но финны достаточно легко квалифицировались, и у них многие футболисты играют за рубежом. Это говорит о том, что их надо системно изучить, чтобы быть готовыми.
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Черчесов — о контрольных матчах: «До жеребьевки была одна идея, сейчас она трансформировалась»
Спорт-Экспрессвчера в 13:42
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