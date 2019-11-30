Футбол
Газета.RuЧерчесов прокомментировал итоги жеребьевки на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС.
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Армия и оружие
Тульский «Панцирь» сбил американский дрон по ошибке
Беспилотник США MQ-9 Reaper, потерянный в районе ливийской столицы Триполи 20 ноября все-таки был сбит российским ЗРПК «Панцирь-С1Э», состоящим на вооружении армии Халифы Хафтара.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Политика
Эрдоган озвучил дату запуска «Турецкого потока»
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Происшествия
В Белгороде решили не увольнять подравшегося с учеником педагога
Белгородского учителя, подравшегося на уроке со школьником, решили не увольнять из учебного заведения.
Происшествия
В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России
Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.
Политика
Путин высказался об «ахинее» на российском телевидении
Путин пояснил, что "ахинеей" считает слова различных "политических экспертов", которые приходят на передачи, транслируемые на канале "Россия 1".
Происшествия
В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газа, пострадал ребенок
В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал ребенок, передает РИА Новости.
Происшествия
В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек
В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Футбол
В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», оскорблявших Дзюбу
В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», которые оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Политика
Москва призвала Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела России
Россия призвала Соединенные Штаты Америки не вмешиваться во внутренние дела страны.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Происшествия
Доцента Соколова доставили на экспертизу в Москву
Технологии
Появилась фотография консоли PS5 для разработчиков
Пользователь под ником Alcoholikaust опубликовал в Твиттере фотографию с двумя PlayStation 5 для разработчиков.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Армия и оружие
Столтенберг: Россия не представляет неминуемой угрозы для стран НАТО
НАТО не видит непосредственной угрозы от РФ в отношении каких-либо стран Североатлантического альянса.
Хоккей
Овечкин забросил 675-ю шайбу в НХЛ
Овечкин стал 12-м хоккеистом, забросившим 675 шайб в НХЛ. Он занимает 12-е место в лиге по этому показателю за всю историю.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.
Здоровье
Ушла из жизни годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
По данным «Коммерсанта», Михаил Каабак – один из немногих в России врачей, который проводит трансплантацию почек детям с малым весом — до 10 кг.
Общество
«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире
Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» натравил суд Латвии на активы «Газпрома»
Как подтвердили в российском «Газпроме», украинская компания действительно подала в суд Видземского предместья Риги (Латвия) ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному газовому спору, сообщает РИА Новости.
Гаджеты
В Huawei рассказали, в чем Harmony OS лучше Android
Старший вице-президент Huawei по связям с общественностью Джой Тан во время общения с журналистами рассказал, чем операционная система Harmony лучше Android.