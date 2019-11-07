Голкипер "Локомотива" Гильерме объяснил свою ошибку в домашнем матче Лиги чемпионов с "Ювентусом" в Москве (1:2). На 4-й минуте голкипер выронил мяч между ногами после удара со штрафного Криштиану Роналду, после чего его внес в ворота Аарон Рэмси — и гости открыли счет.

Гильерме рассказал об ошибке в матче с «Ювентусом»

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