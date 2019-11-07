Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.

Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»

Технологии Android-приложение ai.type собирало данные пользователей Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.

Общество Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории» Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.

Экономика Названа причина бедности большинства людей в мире Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.

Спорт Российские «пляжники» уступили Ирану на Межконтинентальном кубке Сборная России не смогла занять первое место в группе на проходящем в Дубае Межконтинентальном кубке по пляжному футболу.

Культура В сети появился документальный фильм про Децла В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.

Армия и оружие Российская авиация провела воздушное патрулирование в Сирии 5 ноября российская военная полиция и турецкие военнослужащие в штатном режиме провели второе патрулирование возле города Кобани на севере Сирии.

Экономика Мировой долг достиг рекордных $188 трлн Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Гаджеты HoloLens 2 от Microsoft уже поступила в продажу В интернет магазинах уже появилась новая гарнитура от Microsoft под названием HoloLens 2. Анонс HoloLens 2 состоялся еще в начале года, само устройство являет собой гарнитуру смешанной реальности и стоимость такого приспособления равно 3500 долларов США.

Политика В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по проблемам разоружения проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы российских дипломатов не будут урегулированы.

Общество Британцев поразила репетиция парада на Красной площади В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция исторической реконструкции парада 7 ноября 1941 года, с которого войска Красной армии уходили на фронт.