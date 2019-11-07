Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЧерчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 6 ноября
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Гилерме: даже самые великие голкиперы допускают ляпы

RT на русском02:22

Гилерме — о своей ошибке в матче с «Ювентусом»: «Пересматривал этот момент минимум 20 раз»

Sport24.ruвчера в 12:30

Гильерме рассказал об ошибке в матче с «Ювентусом»

Спорт-Экспрессвчера в 12:14

Гильерме: приехал домой и раз 20 посмотрел эпизод с первым голом «Ювентуса»

Чемпионатвчера в 13:05

Гилерме: раз 20 пересмотрел повтор ошибки в игре с «Ювентусом»

РИА Новостивчера в 12:25

Гилерме: Эпизод с первым голом пересмотрел 20 раз

Советский спортвчера в 12:32

Вратарь Гилерме назвал самоуверенность причиной своей ошибки в матче ЛЧ с «Ювентусом»

ТАСС Спортвчера в 12:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:34, Ашберн
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости вчера в 21:31
Спорт

В Call of Duty: Modern Warfare добавят две новые карты

3DNews 01:30
Политика

В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России

В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
РИА Новости 05:25
Политика

Китай и США проведут консультации по ядерной безопасности

Представители Пекина и Вашингтона в декабре проведут консультации по ядерной безопасности.
RT на русском 04:22
Политика

Кремль разъяснил слова Путина об ответственности врачей за ошибки

Слова Владимира Путина об ужесточении наказания для медработников были выдернуты из контекста, поскольку президент имел ввиду только ответственность при злоупотреблении в определении инвалидности.
РБК 04:45
Технологии

Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк совместно с SberCloud представили самый мощный в России компьютер, получивший название Christofari, передаёт корреспондент "Газеты.Ru" с конференции AI Journey.
Газета.Ru 03:57
Энергетика

Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК вчера в 01:00
Общество

Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов

Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество.
Lenta.ru 02:27
Культура

В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Происшествия

В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков

Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Происшествия

СК начал проверку после гибели женщины и детей в Саратовской области

РБК 01:21
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с 46-летней возлюбленной Александрой Грант

На одном из светских мероприятий - благотворительном фестивале LACMA Art + Film, который проходил в Лос-Анджелесе, звезда фильма «Матрица» появился в сопровождении 46-летней художницы Александры Грант.
Вечерний курьер 06 ноября в 05:09
Происшествия

Нижегородский таксист избил пассажира до смерти

Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
Интерфакс 04:02
Политика

В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.
RT на русском 04:21
Общество

Власти Кипра намерены проверить около 2 тысяч «золотых паспортов»

Как передает его слова местное издание Philnews, аудиторам предстоит проверить еще около 2 тыс. иностранных инвесторов и членов их семей, получивших гражданство Кипра до 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Политика

Зеленский назначил нового «начальника СБУ по Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова новым руководителем «Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым».
REGNUM вчера в 13:55
Происшествия

Фанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией

Газета.Ru вчера в 14:44
Культура

"Смола за 22 тысячи?" Юлия Высоцкая разочаровалась в калининградском янтаре

В номере отеля, где Юлию Высоцкую готовят к пресс-конференции, главная героиня не участвует в обсуждении красоты и качества янтаря.
КП - Калининград 02:23
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая

В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Чемпионат 03:57
Происшествия

В Челябинске полиция проверит факт избиения депутата в магазине

РИА Новости 04:08
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Футбол

Руководитель MLS подтвердил возможный переход Ибрагимовича в «Милан»

Sport24.ru вчера в 17:48
Гаджеты

Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов

Как сообщало ИА REGNUM, прошлый рейтинг смартфонов Роскачество опубликовало в середине сентября 2019 года.
REGNUM 01:47
Футбол

Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

В составе сборной Советского Союза Крутиков стал победителем первого чемпионата Европы (1960).
МК-Спорт 04:55
Теннис

Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе

Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс чуть не подрались после 1/8 финала соревнований ITF в Лас-Вегасе.
GoTennis.ru 02:07
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала свою естественную красоту

Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.
Bimru.ru вчера в 02:20
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное