У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выполнил задачу на матч отбора на чемпионат Европы со сборной Сан-Марино, заявил главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов. Комментируя игру, он отметил, что у Дзюбы была пара моментов, чтобы забить гол, передает ТАСС.

Общество Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.

Общество На космодроме Восточный вскрылись новые хищения Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») при строительстве объектов космодрома Восточный.

Политика Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.

Происшествия В Туве зафиксированы подземные толчки Ещё один подземный толчок магнитудой 3,8 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 381 км к юго-востоку от Кызыла.

Кино «Игре престолов» сняли альтернативный финал Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.

Финансы Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.

Общество Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.

Общество Путин увел Доронину с награждения в Кремле Татьяна Доронина на церемонии о чем-то шепталась с президентом, а потом просто вцепилась в его руку, и ВВП увел ее с собой.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.

Политика Нетаньяху назвал предъявленные обвинения попыткой переворота Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что расценивает решение генпрокурора страны Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения как попытку переворота, сообщает ТАСС.

Политика Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.

Авто Аналитик назвала самый выгодный тип автомобилей в России Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина сравнила расходы на «топливо» и назвала самый выгодный тип автомобиля для россиян.