Футбол

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЧерчесов прокомментировал оскорбления футбольных фанатов в адрес Дзюбы

Сан-Марино — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 19 ноября
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
90′+3′
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выполнил задачу на матч отбора на чемпионат Европы со сборной Сан-Марино, заявил главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов. Комментируя игру, он отметил, что у Дзюбы была пара моментов, чтобы забить гол, передает ТАСС.
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Комментировать366
Станислав Черчесов
У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском вчера в 10:27

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