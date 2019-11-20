У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.

Тренер российской сборной по футболу не нашел слов, чтобы описать поведение болельщиков команды Сан-Марино, которая накануне встретилась на поле с россиянами. Футбольные фанаты позволили себе оскорбительные выкрики в адрес форварда Артема Дзюбы.

Черчесов рассказал об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

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