Футбол

Lenta.ruLenta.ruЧерчесов оценил победу сборной России над Шотландией

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал прошедший матч с шотландской командой. Его слова на послематчевой пресс-конференции передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Черчесов опубликовал фото из раздевалки сборной России после победы над Шотландией

Спорт-Экспресс00:25

Шотландия — Россия – 1:2, видео, Черчесов о Жиркове, Кокорине, Мамаеве

Чемпионатвчера в 18:15

Черчесов опубликовал фото из раздевалки сборной России после победы над Шотландией

Sport24.ruвчера в 23:25

Черчесов остался недоволен началом матча с Шотландией

Sport.ruвчера в 17:59

Черчесов максимально спокоен: хвалит Жиркова, к критике относится «по-деловому», радоваться будем позже

Sports.ruвчера в 19:24

Черчесов: футболисты сборной России показали характер в матче с шотландцами

ТАССвчера в 17:28

Станислав Черчесов: «Начали матч с Шотландией уж больно вальяжно. Рад, что выиграли, команда показала характер»

Sportbox.RUвчера в 17:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:05, Вашингтон
Политика

Москва и Киев начали обмен пленными

10.53. Самолет «Россия» приземлился в Киеве. Скорее всего, этот борт и заберет россиян.
ИА REX 04:45
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Политика

Оппозиция Грузии призвала власти подготовиться к диалогу с Москвой

"Альянс патриотов Грузии" выступает за диалог с РФ и считает, что лишь переговоры помогут нормализации отношений между двумя странами.
ТАСС 03:36
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Экономика

Минфин рассказал о новой пенсионной системе

Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона

Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Происшествия

Четыре человека погибли при наезде машины на тротуар в Берлине

РБК вчера в 16:40
Политика

Путин по телефону поддержал Памфилову после нападения на нее

Коммерсантъ вчера в 17:29
Армия и оружие

Сотни российских военных отправлены в Сирию на штурм Идлиба

Информационный портал «Лента.ру» сообщил, что для выполнения операции в Сирии будут направлены сотни российских военнослужащих, которые относятся к частным военным подразделениям, имеющие связь с Евгением Пригожиным.
ГЛАС.RU 04:33
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Футбол

Платини пообещал вернуться к футбольной деятельности

Бывший президент УЕФА и легендарный французский футболист Мишель Платини пообещал, что вернется к футбольной деятельности по окончании срока своего отсранения, истекающего 7 октября текущего года.
ProstoProSport вчера в 23:55
Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Космос

Китайский луноход «Юйту-2» вновь вошел в спящий режим на обратной стороне Луны

ТАСС 02:35
Армия и оружие

Украинские боевики укрепляют позиции в зоне разведения сил в Донбассе

Украинские силовики собираются дооборудовать позиции на участке разведения сил и средств на линии фронта у населенного пункта Золотое в Донбассе.
REGNUM 03:24
Футбол

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО

Говорит Москва вчера в 15:46
Гаджеты

Назван самый продаваемый смартфон в 2019 году

Аналитическая компания IHS Markit опубликовала отчет по продажам новых смартфонов в мире по итогам первого полугодия.
Astera 03:56
Происшествия

Обгоревшее тело женщины нашли в лесу под Петербургом

В Тосненском районе Ленинградской области 6 сентября обнаружили обгоревшее тело женщины.
РЕН ТВ 04:37
Баскетбол

Баскетболисты России не попали в плей-офф чемпионата мира

Аргентина же и Польша прошли в плей-офф из группы I досрочно.
Росбалт вчера в 12:51
Происшествия

В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

РИА Новости вчера в 05:05
Теннис

Надаль стал соперником Медведева по финалу US Open

В финале Надаль сыграет с пятым сеяным россиянином Даниилом Медведевым, который в полуфинале обыграл болгарина Григора Димитрова.
Газета.Ru вчера в 22:34
Хоккей

Воробьев сменил Яндача на посту главного тренера «Металлурга»

Руководство хоккейного клуба "Металлург" (Магнитогорск) отправило в отставку главного тренера команды Йозефа Яндача.
Вести.Ru 03:51
Гаджеты

Знаменитый Apple Store в Нью-Йорке готовится к открытию

Еще в начале 2017 года, знаменитый Apple Store, что располагается на Авеню в Нью-Йорке, закрыли на реконструкцию, которая длилась более двух лет.
The GEEK вчера в 12:50
Общество

В Москве началось празднование Дня города

Празднования проходят на полутора тысячах площадках во всех административных округах столицы.
Говорит Москва 04:13
Футбол

Сборная России обыграла Шотландию в матче отбора к Евро-2020

В отборочном матче к чемпионату Европы-2020 сборная России обыграла Шотландию.
ТК Звезда вчера в 16:37
Происшествия

Турист из России утонул во Вьетнаме

REGNUM 02:32
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной

Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Политика

Рогозин обнародовал «мужское» имя для космического корабля «Федерация»

Новый космический корабль «Федерация» будет называться «Орел», рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
БИЗНЕС Online вчера в 12:12
Происшествия

Сгоревший военный склад под Ачинском начал взрываться с новой силой

Появившуюся в соцсетях информацию о новых взрывах в военной части под Красноярском подтверждают и в региональном МЧС.
НДН.инфо 04:39
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное