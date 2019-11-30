Футбол
Взгляд.руЧерчесов прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на результаты жеребьевки, которая определила соперников сборной России в матчах группового этапа Евро-2020.
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Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Общество
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Происшествия
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле
"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
Футбол
Сарри: «Роналду не такой игрок, как все остальные»
Послушайте, разумеется, что Роналду не такой игрок, как все остальные, и неважно, как мне положено говорить.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Группа смерти Самой интригующей группой станет квартет F: туда попали действующий чемпион Европы Португалия, чемпион мира Франция, а также Германия, которая считается сложнейшим соперником в любом своем состоянии, а теперь еще и горит желанием исправиться за полный провал на мундиале-2018.
Единоборства
Чемпион ОИ-2008 по боксу Чахкиев бросил вызов Александру Емельяненко
Олимпийский чемпион 2008 года по боксу Рахим Чахкиев бросил вызов бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко.
Общество
«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире
Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
Общество
МЧС предупреждает москвичей о сильной гололедице ночью
Сильная гололедица ожидается в столице в ночь с 30 ноября на 1 декабря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на предупреждение Главного управления МЧС по Москве.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Футбол
Слуцкий покидает пост главного тренера голландского «Витесса»
Российский тренер голландского футбольного клуба "Витесс" подает в отставку, сообщает РИА Новости.
Авто
Названы меры господдержки, которые спасут российский авторынок
Как восстановить былые позиции, и какие меры господдержки помогут авторынку России вновь выйти «в плюс», выяснило аналитическое агентство «АвтоСТАТ».
Футбол
Ахмат — Рубин 1:1
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
Спорт
Россия проиграла Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
В полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу сборная России в дополнительное время проиграла команде Италии.
Армия и оружие
У российских подводных лодок обнаружили критические проблемы
Оснащение антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедами поможет повысить боевую эффективность российских дизель-электрических подводных лодок устаревшего проекта 636.3 «Варшавянка».
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста
Известный российский врач Александр Мясников разъяснил, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Общество
Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Происшествия
Арестован экс-мэр Кирова Владимир Быков
Экс-чиновник отправлен под домашний арест. Ему вменяю получение взятки в размере 7,8 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено накануне.
Наука
Обнаружена кишечная палочка, питающаяся углекислым газом
Учеными создана кишечная палочка, способная питаться углекислым газом из атмосферы и производить из СО2 биомассу.
Политика
Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах
Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
Футбол
«Ницца» обыграла «Анже», «Монпелье» победил «Амьен»
"Ницца" в 15-м туре чемпионата Франции дома обыграла "Анже" — 3:1.