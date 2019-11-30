Футбол
Взгляд.руЧерчесов прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на результаты жеребьевки, которая определила соперников сборной России в матчах группового этапа Евро-2020.
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Спорт
НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Происшествия
В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом
Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5500 появятся на рынке 12 декабря
Видеокарты серии AMD Radeon RX 5500, как ожидается, появятся на рынке 12 декабря. Новинка основана на чипе с архитектурой Navi 14.
Армия и оружие
ORF: Санкции США против Индии могут ударить против самого Вашингтона
Введенные Штатами санкции против Индии за покупку российских ракетных комплексов C-400 могут негативным образом обернуться против самих США.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Авто
Стало известно, что изменится для автомобилистов в России с 1 декабря
В России назвали основные изменения законов и ПДД для автомобилистов с 1 декабря.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей
Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
Общество
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Политика
В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана
Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
Экономика
Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
Политика
Россия и Украина обсудили вопросы газового транзита
Речь идет об урегулировании взаимных претензий по исполнению контрактов, перспективы прямой покупки газа России для потребителей Украины и условия транзита в Европу со следующего года.
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском
Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
Политика
Путин пообещал навести порядок на телевидении
По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
Музыка
Фадеев признался, за кого из своих артистов он исполнял песни
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Космос
Ученый Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации
Астроном Гарварда Ави Леб, участник проекта Breakthrough Starshot, занимающегося разработкой космических кораблей, рассказал о риске самоуничтожения цивилизации людей, опубликовав в профильном издании статью на эту тему.
Музыка
Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Здоровье
Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин
Риск смерти космонавтов от отдельных болезней и травм ниже, чем в среднем у мужчин в России, выяснили российские ученые.
Космос
Европейское космическое агентство принимает рекордно большой бюджет
Члены Европейского космического агентства (ЕКА) приняли в минувший четверг рекордный по величине бюджет объемом14,4 миллиарда евро, чтобы поддержать лидирующие позиции Европы в космосе наряду с США и Китаем, а также противостоять вызовам, которые бросают космической отрасли Европы такие инновационные космические предприятия, как SpaceX Илона Маска.
Экономика
Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов
Перечень видов организационно-правовых форм некоммерческих организаций, на которые предлагается распространить страхование вкладов, предлагается уточнить с учетом действующего Гражданского кодекса "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении.
Происшествия
В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газа, пострадал ребенок
В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал ребенок, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Происшествия
Останки пропавшей пожилой женщины найдены в Ленинградской области
Жительница Ленинградской области обнаружила останки своей 81-летней пропавшей бабушки. Она находилась в розыске с октября.