Футбол

Взгляд.руВзгляд.руЧерчесов прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на результаты жеребьевки, которая определила соперников сборной России в матчах группового этапа Евро-2020.
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