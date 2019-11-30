Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на результаты жеребьевки, которая определила соперников сборной России в матчах группового этапа Евро-2020.

Спорт НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.

Происшествия В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.

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Общество Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.

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Политика Россия и Украина обсудили вопросы газового транзита Речь идет об урегулировании взаимных претензий по исполнению контрактов, перспективы прямой покупки газа России для потребителей Украины и условия транзита в Европу со следующего года.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.

Космос Ученый Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации Астроном Гарварда Ави Леб, участник проекта Breakthrough Starshot, занимающегося разработкой космических кораблей, рассказал о риске самоуничтожения цивилизации людей, опубликовав в профильном издании статью на эту тему.

Общество В России расширили список сильнодействующих веществ Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"

Космос Европейское космическое агентство принимает рекордно большой бюджет Члены Европейского космического агентства (ЕКА) приняли в минувший четверг рекордный по величине бюджет объемом14,4 миллиарда евро, чтобы поддержать лидирующие позиции Европы в космосе наряду с США и Китаем, а также противостоять вызовам, которые бросают космической отрасли Европы такие инновационные космические предприятия, как SpaceX Илона Маска.