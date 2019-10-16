Футбол
Наша версияЧерчесов прокомментировал слова Соловьева о футболистах-миллионерах
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» после того, как национальная команда обеспечила себе выход на чемпионат Европы-2020 года.
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Станислав Черчесов: «Ко всем игрокам относимся одинаково. Готов — вперед»
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
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Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.
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