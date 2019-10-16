Футбол

Наша версияНаша версияЧерчесов прокомментировал слова Соловьева о футболистах-миллионерах

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» после того, как национальная команда обеспечила себе выход на чемпионат Европы-2020 года.
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Черчесов не согласился с заговорившим об игроках-миллионерах Соловьевым

Газета.Ru05:15

Главные новости утра. «Штутгарт» предлагал 10 миллионов за Шомуродова, Александер-Арнольд занесен в Книгу рекордов Гиннесса

Бомбардир.ру04:59

Станислав Черчесов: «Ко всем игрокам относимся одинаково. Готов — вперед»

Спорт-Экспрессвчера в 18:14

Станислав Черчесов: «Как удалось из миллионеров сделать настоящую команду? Это нормальные ребята, они любят свою страну»

Матч ТВвчера в 19:37

Станислав Черчесов: «Как удалось из миллионеров сделать настоящую команду? Это нормальные ребята, они любят свою страну»

Sportbox.RUвчера в 19:37

Черчесов: миллионеры, не миллионеры – это не важно, это нормальные ребята

Чемпионатвчера в 19:06

Черчесов пришел к Владимиру Соловьеву. Коротко о том, как плохо это было

Sports.ruвчера в 20:03
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Общество

«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник

В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика

Кремль назвал «неожиданной» идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Напомним, днем ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила о готовности Украины выполнять политическую часть минских соглашений только после выполнения нескольких требований, в том числе «роспуска квазигруппировок ЛНР и ДНР».
Коммерсантъ 06:12
Политика

Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Газета.Ru 03:09
Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru 04:58
Происшествия

В Архангельске возбудили уголовное дело из-за попытки самосуда

Против инициаторов самосуда возбудили уголовное дело по пп. «а», «в»,«г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
РБК 06:34
Здоровье

Врачи рассказали, о чем предупреждает «ком в горле»

Врач и телеведущий Сергей Агапкин советует всем, кого преследует это дискомфортное ощущение, обратиться в больницу и пройти фиброгастродуоденоскопию.
Вечерний курьер 06:09
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Футбол

УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула

Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что организация рассмотрит призывы перенести место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен пройти в Стамбуле (Турция).
Чемпионат вчера в 07:35
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Шоу-бизнес

Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне

19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
Дни.ру 14 октября в 11:47
Происшествия

Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда

Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию № 6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, с помощью которого предположительно доставлялись запрещенные вещества.
Известия 06:13
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Гаджеты

Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса

News.ru 06:37
Общество

Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ

Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
ToDay News Ufa вчера в 14:40
Происшествия

Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Происшествия

Кировский омбудсмен взял под контроль ситуацию со сбитым мальчиком

Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин сообщил, что аппарат омбудсмена взял на особый контроль ситуацию со сбитым полицейским шестилетним мальчиком.
RT на русском 05:20
Общество

Как супермодель Белла Хадид оказалась самой красивой женщиной в мире

Самой красивой женщиной в мире назвали супермодель Беллу Хадид - компьютерная программа определила, что черты ее лица соответствуют "золотому сечению" на 94,35%.
Газета.Ru 06:39
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Происшествия

Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии

Коммерсантъ 03:57
Шоу-бизнес

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Наука

В Крыму открыт новый вид насекомых

В Крыму открыт новый биологический вид насекомого, которому присвоили имя профессора Крымского федерального университета, доктора биологических наук и академика Российской академии естествознания Константина Ефетова.
Российская газета 04:45
Культура

В Новой Третьяковке представили выставку Василия Поленова

Во вторник в здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки картин русского художника Василия Поленова, которая будет открыта для посетителей с 17 октября 2019 года по 26 января 2020 года.
Культуромания вчера в 08:45
Экономика

Казино из «11 друзей Оушена» и «бондианы» решили продать за $5 млрд

Новым хозяином комплекса Circus Circus (более 3,7 тыс. номеров, 17-е место в рейтинге крупнейших отелей) станет компания, аффилированная с Филом Раффином, который владеет в Лас-Вегасе отелем-казино Treasure Island (более 2,8 тыс. номеров, 30-е место).
РБК 06:17
Политика

Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет отвод сил в Донбассе только после семи дней тишины.
РИА Новости 06:27
Космос

Российские ученые разрабатывают солнечный парусник: обзор прессы

Наиболее заметные статьи сегодняшней «Российской газеты» опубликованы на странице «Наука».
Амур.инфо вчера в 20:51
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Снова вместе: Дженнифер Энистон собрала «Друзей» для фото в Instagram

На первой фотографии в Instagram Дженнифер Энистон предстала со всеми коллегами по сериалу «Друзья» — Кортни Кокс, Мэттом ЛеБланом, Лизой Кудроу, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером.
Кубань 24 02:58
Шоу-бизнес

Джереми Реннер ответил на обвинения бывшей жены и назвал ее одержимой

Сонни обвиняет Джереми в неадекватном поведении, а ее бывший муж считает Пачеко сексуально одержимой.
Popcornnews.ru 06:30
Происшествия

Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков

Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Народные новости вчера в 20:10
Политика

Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России

В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Газета.Ru 05:47
Музыка

На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение

Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
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